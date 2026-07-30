Bergondo aportará 50.000 euros para solucionar la situación del cementerio de Cortiñán 

El cementerio de Cortiñán está vallado por riesgo de hundimiento Cedida

El Ayuntamiento de Bergondo someterá a aprobación en la sesión ordinaria de mañana un suplemento de crédito en el que se contempla una subvención nominativa a la Iglesia de 55.000 euros para cofinanciar el proyecto para llevar a cabo una actuación urgente de drenaje y relleno para solucionar los hundimientos de los panteones en el cementerio de Santa María de Cortiñán.

Este acuerdo llega tras analizar el informe encargado por el Ayuntamiento de Bergondo para conocer la situación real del subsuelo del camposanto y llegar a la conclusión de que es la alternativa más viable para intervenir en una propiedad que no es municipal, aunque sí lo es el camino rodea el recinto y la iglesia de Cortiñán.

Así, al tratarse del único camposanto de la parroquia , y tras descartarse la construcción de uno nuevo por los largos plazos que exigiría, el Gobierno local ha decidido colaborar económicamente con las obras de arreglo por razones de interés público.

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Los problemas en el recinto se remontan a mayo de 2024, cuando se tuvo constancia de daños estructurales y colapsos en las cubiertas de los nichos de la última ampliación. Más recientemente, se ha observado la formación de socavones en el terreno colindante y el colapso del terreno en uno de los pasillos. El informe técnico externo contratado por el Concello determinó que la causa principal de estos hundimientos es un flujo de agua subterránea procedente de una finca lindante situada a una cota superior, sumado a filtraciones en el sistema de recogida de pluviales.

Para atajar definitivamente el problema, cuyo coste estimado por la Iglesia asciende a 110.000 euros, el proyecto contemplará la supresión del flujo de agua subterránea; reparando o suprimiendo la tubería que conduce el agua a la fuente del cementerio, creando una zanja de drenaje profundo en la línea de cierre exterior e instalando líneas de drenaje superficial para evitar la acumulación de agua en las losas de cimentación de los panteones, y la estabilización del terreno esponjado, inyectando columnas de mortero bajo las cimentaciones de los nichos para garantizar su estabilidad y sustituyendo el relleno de tierras en las zonas de mayor afección por un material que garantice la capacidad portante.

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Tras las reuniones mantenidas entre el Gobierno local y los representantes de la Iglesia, la institución religiosa se encargará de la redacción inmediata del proyecto constructivo. Por su parte, el Concello de Bergondo materializará su ayuda a través de esta subvención.

Desde la coalición PSOE-Alternativa dos Veciños señalan que “a día de hoxe, e despois de concretar a compra da reitoral de Guísamo e esta solución para o cemiterio de Cortiñán, temos outras vías de colaboración abertas coa Igrexa, co obxectivo de transformar terreos que son da súa propiedade en contornas útiles para a ciudadanía”. “Un exemplo destas novas liñas de traballo é o adecentamento do adro da igrexa de Santa Marta”, destacan.