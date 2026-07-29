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Bergondo

The Rapants, Treixadura, Luar na Lubre y Radio Cos tocarán en el Guísamo Folk

Alana y la Agrupación de Música de Bergondo completan el cartel

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 15:27
Luar na Lubre
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La XXV edición del festival Guísamo Folk (Bergondo), que tendrá lugar el 22 de agosto en el Campo da Feira de Guísamo, contará este año con su cartel de conciertos más amplio de la historia, con la presencia de seis grupos.

The Rapants, Treixadura, Luar na Lubre, Radio Cos, Alana y la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo máis Amig@s -bajo la dirección del gaitero de Cecebre Pedro Lamas- llenarán de actividad y diversión la localidad bergondesa con una mezcla de canto tradicional, música popular y ritmos modernos con el idioma y la identidad gallega por bandera.

Desde el Concello de Bergondo esperan que el festival vuelva a ser todo un éxito, pues ya es un evento totalmente consolidado. "Intentamos, como ya hemos hecho en otras ediciones, abarcar diferentes gustos musicales y que cada persona pueda disfrutar del festival a su manera", explican. Asimismo, Bergondo agradece a los vecinos su colaboración total año a año.

En las próximas semanas se anunciarán los horarios de los diferentes conciertos y el resto de actividades paralelas del evento, como la comida popular o los talleres infantiles.

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