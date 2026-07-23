La Diputación continúa a la espera de ADIF para eliminar el punto negro de Villa Julia

‘Continúe a la espera, ahora le atenderá un operador’, bien podría ser lo que están sintiendo los técnicos de la Diputación después de haber reclamado, hace mes y medio, autorización a ADIF para llevar a cabo un sondeo geotécnico en el entorno de la vía férrea y continuar con la redacción del proyecto de eliminación del punto negro del tráfico de Villa Julia, en la parroquia bergondesa de Guísamo.

Que se encuentran a la espera lo aseguró un integrante de la delegación del gobierno provincial que acompañó al presidente, Valentín González Formoso, en una visita a Cortiñán.

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Una visita en la que el responsable provincial, de la mano de la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, supervisaron el final de las obras de mejora del tramo urbano de la vía DP-0150.

Cabe indicar que el punto negro de Villa Julia se ubica en la vía provincial DP-0810 y es un lugar especialmente peligroso por su alta concentración de accidentes de tráfico, algunos de ellos mortal, como el que se registró en 2020 en el que falleció un ciclista.

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La Diputación ya dispone de la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta para la ocupación de los terrenos necesarios para ampliar el ancho de la vía pero continúa a la espera de ADIF.