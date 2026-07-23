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La Diputación continúa a la espera de ADIF para eliminar el punto negro de Villa Julia
Bergondo

La Diputación continúa a la espera de ADIF para eliminar el punto negro de Villa Julia

Reclamó hace mes y medio autorización para un sondeo geotécnico en Guísamo

Fran Moar
Fran Moar
23/07/2026 12:25

‘Continúe a la espera, ahora le atenderá un operador’, bien podría ser lo que están sintiendo los técnicos de la Diputación después de haber reclamado, hace mes y medio, autorización a ADIF para llevar a cabo un sondeo geotécnico en el entorno de la vía férrea y continuar con la redacción del proyecto de eliminación del punto negro del tráfico de Villa Julia, en la parroquia bergondesa de Guísamo. 

Que se encuentran a la espera lo aseguró un integrante de la delegación del gobierno provincial que acompañó al presidente, Valentín González Formoso, en una visita a Cortiñán. 

Dos personas resultan heridas en un nuevo accidente a la altura de Villa Julia, en Guísamo

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Una visita en la que el responsable provincial, de la mano de la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, supervisaron el final de las obras de mejora del tramo urbano de la vía DP-0150. 

Cabe indicar que el punto negro de Villa Julia se ubica en la vía provincial DP-0810 y es un lugar especialmente peligroso por su alta concentración de accidentes de tráfico, algunos de ellos mortal, como el que se registró en 2020 en el que falleció un ciclista. 

Los vecinos lamentan que la mejora de la vía de Guísamo a Guiliade no afecte al punto negro de San Paio

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La Diputación ya dispone de la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta para la ocupación de los terrenos necesarios para ampliar el ancho de la vía pero continúa a la espera de ADIF.

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