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Bergondo

Cena medieval para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador

El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento un evento histórico con 120 participantes

Noelia Díaz
Noelia Díaz
23/07/2026 23:15
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
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El Monasterio de San Salvador de Bergondo se vistió de gala este jueves para acoger una gran cena medieval en la que 120 personas acudieron caracterizadas para conmemorar los “900 anos de memoria en pedra” del edificio.

El claustro del convento fue el escenario ideal para un evento que tuvo lugar en una fecha especial, el día exacto en que se cumplía el 900 aniversario desde el 23 de julio de 1126, momento en el que la condesa Mayor Roderici, de la histórica Casa de Traba, emitió el primer documento escrito que se conserva de este monasterio. “Este valioso pergamino es custodiado hoy en día por la Real Academia Galega”, indican en Bergondo.

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Así fue la cena medieval en el monasterio de Bergondo

El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San SalvadorVer más imágenes

Para revivir este hito, la jornada comenzó con la representación de ‘Reino de Galicia a escena’, a cargo de la compañía Galeatro, una pieza donde se desgrana la historia de la condesa y aquel primer documento.

Implicación vecinal

Desde el Gobierno bergondés destacan la implicación de los asistentes a la cena medieval, que con sus atuendos lograron “sumergirse por completo en el ambiente de la época”. “Buena parte de ellos pudieron caracterizarse gracias al servicio de alquiler de trajes facilitado los días previos en el propio recinto”, recuerda el Ejecutivo de Alejandra Pérez.

El menú consistió en churrasco y cabrito ‘ao espeto’ –con variantes para los más pequeños– y la música la puso el grupo Pansenfron. Para el Ayuntamiento, la velada se convirtió en una jornada “inolvidable” para la historia local.

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En A Coruña continúa la XXX Feira das Marabillas y este viernes seguirán el teatro y los conciertos, pasacalles y cuentacuentos en las plazas de Azcárraga, Constitución, Bárbaras y María Pita, entre otras.

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A las 22.45 horas actuará Gaeloc en la Constitución y habrá acrobacias y fuego con la compañía Grus Grus en la plaza de María Pita a las 23.00 horas. 

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