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Bergondo

Bergondo acelera: once obras en curso y una inversión de 2,2 millones

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/07/2026 12:34
ACERAS A LAGOA
Entre las actuaciones más costosas destaca la creación de nuevas aceras en A Lagoa
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EL Bergondo mantiene un intenso ritmo inversor para optimizar los servicios y calidad de vida de los vecinos con once actuaciones en curso en materia de infraestructuras que suman una inversión de 2.210.300 euros y dan continuidad a "un esfuerzo sostenido en el tiempo" para "modernizar los espacios públicos, incrementar la seguridad viaria y garantizar unas instalaciones municipales óptimas para el conjunto de la sociedad bergondesa", indican desde la coalición PSOE-Alternativa dos Veciños.

Entre las intervenciones con volumen de inversión más elevado destaca la creación de las nuevas aceras en A Lagoa, con un presupuesto superior al medio millón (512.849 euros), una obra esencial para la seguridad en este tramo, desde Gandarío al límite con Sada. 

Le sigue la renovación de la travesía de San Cidre, una actuación estratégica cifrada en 317.594 euros para mejorar la seguridad de los peatones y transformar el entorno del Mosteiro de San Salvador y del cementerio parroquial en espacios más accesibles y funcionales.

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Este plan de obras también pone el foco en el mantenimiento y modernización de los centros sociales: 275.106 euros para el de Mariñán, 161.957  para el de Santa Marta (además de 25.869 euros específicos para renovar su cubierta) y 130.706 euros para el de Cangas

A estas intervenciones se suma la reforma del edificio de Servicios Sociales, con una aportación de 225.348 euros, así como la mejora del parque y la plaza de Santa Marta (122.462).

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En el ámbito de las infraestructuras básicas y la conectividad, el Gobierno local continúa avanzando en su compromiso de renovar la red viaria de Bergondo. Para ello, se ha activado un plan de renovación de caminos en todas las parroquias valorado en 220.948 euros, al que se añaden actuaciones específicas como la mejora de la pista de Ouces (67.065 euros)

En cuanto a la ampliación de la red de saneamiento, ahora mismo se trabaja en la mejora de esta infraestructura en Outeiro, unas obras que cuentan con una inversión de 150.389 euros.

Desde el Gobierno de Bergondo señalan la importancia de este esfuerzo inversor para el futuro del municipio: “nuestra prioridad es que Bergondo crezca de forma ordenada y sostenible".

Los responsables municipales indican que "tener en estos momentos más de 2,2 millones de euros movilizados en 11 obras simultáneas demuestra el compromiso de este Gobierno por ofrecer las mejores infraestructuras y servicios a nuestros vecinos y vecinas, vivan en la parroquia que vivan”.

Además, remarcan que este ritmo de ejecución no se detendrá ya que “algunhas destas obras que agora están en marcha están a piques de rematar e xa temos outros proxectos en licitación”.

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