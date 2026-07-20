Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa de Bergondo: "Hace tiempo que no hablamos del área metropolitana y sería deseable”

Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa de Bergondo German Barreiros

“Parecía que estábamos avanzando y otra vez lo dejamos parado”, comenta la alcaldesa ante la ausencia de avances en las conversaciones con A Coruña.

Alejandra Pérez Máquez afronta los últimos diez meses del mandato convencida de las incontables oportunidades de Bergondo. La mandataria socialista, que comparte coalición con Alternativa dos Veciños, reivindica la cultura del diálogo como una constante en su actividad, tanto en sus inicios como edil como después cuando, en 2008, tras la muerte de José Fernández Ramos, asumió la Alcaldía de Bergondo.

A menos de un año para las elecciones, confirma que volverá a someter su candidatura a la decisión de la agrupación socialista de su municipio, defiende que la política debe estar por encima de la confrontación y admite su inquietud ante el clima de crispación que vive España.

En menos de un año serán las municipales de 2027 ¿Qué destacaría de estos tres años y qué espera dejar encauzado antes de que acabe el mandato 2023-27?

Los principales hitos son la aprobación definitiva del ámbito de San Cidre, que permitirá desarrollar vivienda, comercio y nuevos equipamientos municipales, y la compra de la Rectoral de Guísamo, destinada a ampliar los servicios para mayores, infancia y actividades sociales. También queremos dejar muy avanzados el paseo fluvial del Río Mayor y el saneamiento de Lubre, con las expropiaciones y la licitación de las obras ya en marcha.

¿Por qué se han alargado tanto los trámites para la compra de la Rectoral de Guísamo?

Las negociaciones con el Arzobispado de Santiago hasta alcanzar un acuerdo duraron años pero se ha conseguido, sobre esta cuestión, ha sido clave el compromiso de monseñor Francisco José Prieto. Ahora también estamos colaborando para solucionar los daños estructurales del Cementerio Parroquial de Cortiñán, y el municipio aportará aproximadamente la mitad de una actuación que ronda los 110.000 euros.

¿Tienen alguna otra cuestión todavía pendiente con la Iglesia?

Queremos seguir dialogando sobre la Rectoral de Lubre y el acondicionamiento del entorno de Santa Marta, siempre dentro de lo viable y con los informes necesarios de los técnicos de Bergondo.

Los principales hitos son la aprobación definitiva del ámbito de San Cidre y la compra de la Rectoral de Guísamo"

Hablando de vivienda, ¿las actuaciones previstas aliviarán la escasez de oferta en Bergondo?

Sí, aunque Bergondo no busca un crecimiento urbanístico intenso y el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) apuesta por consolidar los núcleos existentes y crecer de modo sostenible, sin grandes desarrollos en altura. Los nuevos edificios previstos en San Cidre y otras fórmulas residenciales podrán aportar algo de oferta para jóvenes y otros colectivos.

También existen iniciativas relacionadas con la vivienda colaborativa para la Tercera Edad.

Hay un proyecto en Ouces para crear una cooperativa de vivienda colaborativa para mayores, con apartamentos, servicios comunes y una pequeña zona residencial asistida. Es un modelo muy extendido en otros países europeos y puede ser una alternativa interesante para el futuro.

¿Qué inversiones contempla a corto plazo, este año o en 2027?

Tenemos varias actuaciones importantes ya aprobadas o en marcha: la remodelación del entorno de la playa de Gandarío, la mejora del acceso al convento, obras de calmado de tráfico en Guísamo, la reforma del Centro Social de Mariñán, nuevos proyectos de saneamiento y asfaltado de caminos, y también queremos seguir modernizando edificios municipales como la Casa de la Cultura e Bergondo.

La movilidad sigue siendo uno de los motivos de malestar en los municipios del área metropolitana ¿También en Bergondo?

Bergondo es un buen lugar para vivir, pero el coche sigue siendo casi imprescindible. El transporte público no responde a las necesidades reales de muchos vecinos y las frecuencias han empeorado, eso es evidente. Nosotros sabemos cuáles son las necesidades y cuáles las carencias pero nosotros no tenemos las competencias ni los medios para aportar soluciones, pero claro que hemos trasladado a la Xunta lo que vemos cada día, así como la urgencia de una planificación integral que combine autobús y ferrocarril.

¿En qué situación está el baipás ferroviario de Cortiñán?

El proyecto no está cerrado porque el Ayuntamiento de Bergondo no ha dado su conformidad. Seguimos trabajando con el Ministerio de Transportes para estudiar alternativas que reduzcan el impacto sobre los vecinos.

¿Cómo ve la oportunidad de implantar un servicio de cercanías?

Sería una oportunidad para mejorar la movilidad, pondría en valor el apeadero de Guísamo y podría incorporar una parada en Cortiñán pero insisto, siempre dentro de una planificación conjunta del transporte público.

El proyecto del baipás no está cerrado porque el Ayuntamiento de Bergondo no ha dado su conformidad"

Otro asunto recurrente es el área metropolitana y da la impresión de un cierto distanciamiento con A Coruña ¿Es así o solo una apreciación de la ciudadanía?

Compartimos servicios y la verdad es que en algunos momentos teníamos más información y nos reuníamos más. Sí, la realidad es esa. Hace tiempo que no hablamos del área metropolitana y sería deseable. Yo soy una firme defensora del diálogo porque lo que no podemos es tener unos servicios y unas instalaciones a lo mejor de primera en cualquier rincón, en los ayuntamientos, pero mancomunando servicios los damos a toda la población. Y me da la sensación de que en algún momento estábamos avanzando y luego otra vez lo dejamos parado. Yo entiendo que estamos todos a cincuenta mil cosas pero sí, eso es así, hace tiempo que no hablamos del área metropolitana.

Este verano han tenido incidencias en la red de abastecimiento de agua, en Bergondo, en Sada... ¿Qué ha respondido Emalcsa?

Yo puedo entender que una avería no se puede prever pero entonces tiene que haber un ‘Plan B’ porque no puede ser que durante semanas esté saliendo el agua color chocolate, que los vecinos y las empresas no puedan utilizarla para su día a día pero tengan que abonar la factura íntegra. Considero que hay que mejorar la respuesta y compensar a quienes sufren esas incidencias.

¿Cuál es la reclamación o las reclamaciones que los vecinos trasladan con más asiduidad al Ayuntamiento de Bergondo?

Las limpiezas de fincas. Es un problema muy complejo porque los procedimientos administrativos para actuar de forma subsidiaria son muy lentos y muchas veces es difícil identificar a los propietarios. Es necesaria una mayor agilidad normativa.

Yo entiendo que estamos todos a cincuenta mil cosas pero sí, hace tiempo que no hablamos del área metropolitana"

¿Cómo definiría el modo de gobernar de Alejandra Pérez Máquez?

En un ayuntamiento pequeño el alcalde tiene que estar para todo. Intento gobernar con una visión muy centrada en las personas, las familias y la calidad de vida, para que Bergondo siga siendo un lugar tranquilo y atractivo para vivir. Creo que también se puede imprimir una óptica algo más personal, en mi caso una óptica feminista y pensando mucho para las familias. Las obras están muy bien pero yo a lo que aspiro y lo que me gusta es que al final Bergondo sea un sitio en donde puedas vivir tranquilamente, es decir, efectivamente, a lo mejor no tienes todos los servicios que tendrías en un ayuntamiento como Cambre, como Culleredo y Oleiros pero lo tengo ahí al lado, tengo las posibilidades, es un sitio tranquilo y que dentro de mis posibilidades me ofrece pues a veces incluso recursos que no me puede dar un ayuntamiento grande. Además, hemos ido avanzando, no es lo mismo la política que se podía hacer cuando yo entré de concejala que ahora en que podemos apostar por el medio ambiente, la sostenibilidad, la familia, los mayores, las mujeres... El otro día me decían: “esas cosas no dan votos”. Ya, pero no pudo pensar eso. Tenemos que trabajar para las mayorías y para las minorías.

¿Quema mucho más gobernar en coalición o es aún más complicado hacerlo en minoría?

Gobernar en coalición exige dialogar pero gobernar en solitario implica mucho más diálogo. Por lo menos yo así lo viví en su momento. En este mandato, si no fuera por los problemas administrativos, de personal y demás podríamos haber avanzado.

Las obras están muy bien pero yo a lo que aspiro y lo que me gusta es que al final Bergondo sea un sitio en donde puedas vivir tranquilamente"

¿Va a ser usted la candidata del PSOE a la reelección en 2027? ¿Lo tiene decidido?

Yo he decidido que yo me presentaré ante mis compañeros y serán mis compañeros del PSOE los que lo decidan, será la agrupación la que decida si yo me presento o no.

Los rumores de que no optará a la reelección han sido constantes.

(Ríe) Nunca hubo tanto revuelo como en este mandato. Ya hace más de dos años que me dijeron que yo no me presentaría... Incluso buscan alternativas para mí, alternativas de la persona que va a ocupar también mi puesto de cabeza de lista y todo el mundo que habla dice que se lo dijo alguien muy cercano pero ese alguien cercano luego nunca sabes quién es... Lo que le puedo decir es que me voy a presentar ante mis compañeros y serán ellos quienes decidan.

Lo que le puedo decir es que me voy a presentar ante mis compañeros de la Agrupación Socialista y serán ellos quienes decidan"

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