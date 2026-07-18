Medio millar de asistentes a la Festa da Familia de Bergondo

Festa da Familia de Bergondo Cedida

Medio millar de vecinos asistió a la celebración de la II Festa da Familia de Bergondo. El evento, que se desarrolló en el exterior, en un área cubierta, en el Polideportivo de Lubre, contó con comida popular, actividades de animación para todas las edades, talleres, actuación musical y teatro, con la representación de 'As Palabras Perdidas' a cargo de Inventi Teatro.

En Lubre se dispusieron mesas para los que se acercaron a comer y, desde media mañana, se organizaron las distintas actividades, hasta el momento de la comida y reanudándose alrededor de las 15.30.

La fiesta de la espuma y polvos Holi pondrá el broche a esta Festa da Familia de Bergondo 2026.