Bergondo licita la adecuación de dos caminos en Vixoi y Santa Marta

Mapa de caminos de Bergondo Cedida

Bergondo continúa avanzando en las tareas de mantenimiento de la red viaria municipal y acaba de sacar a licitación un nuevo proyecto para la reparación y adecuación de dos caminos en las parroquias de Vixoi y Santa Marta, una actuación que supondrá una inversión total de 41.733,41 euros financiados a través de la subvención del Agader.

En concreto, los trabajos proyectados se centrarán en la mejora de dos vías eminentemente rurales, tal y como marcan las condiciones de la ayuda recibida.

La primera de ellas es el camino que une San Vitorio con A Riveira, que cuenta con una longitud de 491,14 metros. La segunda actuación se llevará a cabo en el camino que une O Casal con el lugar de Babío, con un tramo de 271,01 metros. Ambas vías tienen un ancho de 4 metros.

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El objetivo principal de esta intervención es solucionar el estado de deterioro que presenta el firme en estos momentos, provocado por el uso continuado y las inclemencias meteorológicas.

Los trabajos que se llevarán a cabo incluyen la limpieza del firme, su regularización y la extensión de una nueva base granular de zahorra artificial.

Además, el proyecto recoge la colocación de caños de hormigón para asegurar un correcto drenaje del agua; y por otro, la instalación de nueva señalización vertical, consistente en dos señales de STOP al inicio y al final de cada uno de los caminos.