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Bergondo

Bergondo dispondrá un acceso seguro a la guardería de Guísamo

Licita los trabajos de construcción por 316.000 euros

Fran Moar
Fran Moar
13/07/2026 18:53
Recreación del futuro acceso a la escuela infantil
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El Ayuntamiento de Bergondo ha sacado a licitación el proyecto para la construcción de un entorno escolar seguro y saludable en la zona de la Escuela Infantil Municipal de Guísamo, una actuación destinada a mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y la calidad del espacio público para niñas, niños, familia y vecindario en la que se invertirán 315.538,22 euros cofinanciados a través del Plan Único de la Diputación. 

El objetivo es convertir las actuales pistas asfaltadas en una calle residencial, creando un entorno más seguro para la comunidad educativa y para el resto de vecinos y vecinas del área, así como para la parroquia y su iglesia.

La intervención supone la creación de una plataforma única, con un ancho variable de entre cuatro y seis metros, que permitirá configurar la calle en sentido único e incluso habilitar zonas completamente peatonales. Esta solución busca generar un entorno de tráfico calmado, donde desaparecen los carriles de circulación definidos, favoreciendo cambios de comportamiento y priorizando la presencia peatonal.

Diseño

El diseño del nuevo espacio incluye una serie de mejoras integrales: un nuevo firme combinado con pavimento de adoquín prefabricado y losas de granito, que aportará seguridad y una estética acorde con la zona; pavimentación y ordenación de la parcela destinada a aparcamiento; ajardinamiento del entorno; renovación del alumbrado público; soterramiento de las líneas telefónicas existentes; rehabilitación del lavadero tradicional, actualmente en mal estado, recuperando un elemento patrimonial de valor para la comunidad.

Desde el gobierno local señalan que este proyecto “responde a la necesidad de crear espacios seguros alrededor de los centros educativos, reduciendo el tráfico y fomentando una movilidad más accesible y humana”.

Añaden que “la actuación beneficiará no solo a las familias de la escuela infantil municipal, sino también al conjunto de la parroquia de Guísamo”.

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