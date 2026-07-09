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Bergondo

El BNG urge actuaciones ante la obra ‘inacabada’ de la N-VI

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/07/2026 15:38
La carretera N-VI a su paso por Guísamo
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El BNG reclama actuaciones en la N-VI a la altura de Guísamo. El diputado nacionalista Néstor Rego presentó una iniciativa para reclamar “novas melloras na N-VI ao seu paso por Guísamo” donde, un año después de las obras que acometió Transportes, “seguen sen resolverse os danos causados en vivendas próximas á estrada”, aseguró el edil David Carro. 

El representante nacionalista asegura que “os carrís de servizo funcionan na práctica como carrís de adiantamento”, lo que incrementa de manera notable el riesgo para los vecinos de Guísamo. 

Además, los nacionalistas también solicitan “máis prazas de estacionamento, melloras na mobilidade peonil e a reforma da ponte da N-VI sobre a AP-9, deficiente e pouco accesible”, sentencian desde del BNG.

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