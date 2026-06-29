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Bergondo

Bergondo invierte casi 350.000 euros en renovar de 21 caminos en más de una veintena de núcleos

Redacción
29/06/2026 18:51
Mapa de caminos de Bergondo
Mapa de caminos de Bergondo
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El Ayuntamiento de Bergondo invierte cerca de 350.000 euros para la renovación de 21 caminos en Ouces. Lubre, Moruxo, Santa Marta, Rois, Vixoi, Guísamo y Bergondo

Estas actuaciones, a las que se sumarán otras “nas próximas semanas”, están en licitación, cofinanciadas a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña y contemplan el asfaltado de más de cinco kilómetros de vías en más de una veintena de núcleos de Bergondo.

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Así, se actuará en Silvoso, Tatín, de Dornas a Sada, San Cidre, Fiobre, de Fiobre a Montecelo, de Montecelo a Mariñán, en O Casal, Rois, Pisón, Baldomir, desde A Feira a Baldomir, A Brea, San Paio, Trasdoval, Vixoi, Pedras Blancas, de A Campiña a Guinlle, y de Armuño a Espíritu Santo. 

Además, los trabajos incluyen la limpieza de los márgenes de la vía.

"Imos renovando progresivamente os camiños que o necesitan, é un traballo continuo, e nas próximas semanas seguiremos sacando a licitación máis proxectos deste tipo”, indican desde el Gobierno de Bergondo.

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