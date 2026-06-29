Bergondo invierte casi 350.000 euros en renovar de 21 caminos en más de una veintena de núcleos
El Ayuntamiento de Bergondo invierte cerca de 350.000 euros para la renovación de 21 caminos en Ouces. Lubre, Moruxo, Santa Marta, Rois, Vixoi, Guísamo y Bergondo.
Estas actuaciones, a las que se sumarán otras “nas próximas semanas”, están en licitación, cofinanciadas a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña y contemplan el asfaltado de más de cinco kilómetros de vías en más de una veintena de núcleos de Bergondo.
Así, se actuará en Silvoso, Tatín, de Dornas a Sada, San Cidre, Fiobre, de Fiobre a Montecelo, de Montecelo a Mariñán, en O Casal, Rois, Pisón, Baldomir, desde A Feira a Baldomir, A Brea, San Paio, Trasdoval, Vixoi, Pedras Blancas, de A Campiña a Guinlle, y de Armuño a Espíritu Santo.
Además, los trabajos incluyen la limpieza de los márgenes de la vía.
"Imos renovando progresivamente os camiños que o necesitan, é un traballo continuo, e nas próximas semanas seguiremos sacando a licitación máis proxectos deste tipo”, indican desde el Gobierno de Bergondo.