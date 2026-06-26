Cinco personas heridas en un accidente con un jabalí en Bergondo

Emergencias 112 El Ideal Gallego

Cinco personas han resultado heridas en un accidente entre dos vehículos este viernes en Bergondo, donde uno de ellos impactó contra un jabalí.

El 112 Galicia ha informado hoy de que el siniestro se produjo en la AP-9F, a la altura del kilómetro 2, en la parroquia de Guísamo sobre las 7:40 horas.

Un particular avisó de que un turismo había atropellado a un jabalí y que un segundo coche colisionó contra el primero, lo que dejó varias personas heridas.

El 112 informó de lo ocurrido al 061, Bomberos de Betanzos y Guardia Civil.

Una vez finalizada la intervención, los equipos de emergencias confirmaron que cinco personas tuvieron que ser trasladadas al hospital.