Bergondo adquiere la rectoral de Guísamo tras ocho años de negociaciones con la Iglesia

El inmueble continúa en estado ruinoso tras permanecer deshabitado desde el año 2011 Cedida

El Gobierno local de Bergondo lo califica de hito histórico. Y uno de los motivos podría ser el tiempo que se ha dedicado a negociar la adquisición de la rectoral de Guísamo por un montante de 80.000 euros: ocho años.

El pasado jueves, día 18, la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, suscribió el acuerdo de compra con representantes del Arzobispado de Santiago con el objetivo de transformar el ruinoso edificio en un centro social intergeneracional. Desde el Ejecutivo local explican que el propósito es que este nuevo espacio acoja actividades que favorezcan la conciliación de las familias, integrando tanto a los mayores como a los más pequeños de la casa.

“Cremos que a reitoral é o lugar idóneo para facelo xa que conta co espazo necesario para este tipo de infraestruturas”, destacan desde Bergondo.

Homenaje a García Verdía

Aunque los usos definitivos se concretarán más adelante, la idea inicial del Ayuntamiento es que pueda albergar el desarrollo de programas de tipo social. Además, otro de los objetivos es que este espacio sirva como homenaje a todo el trabajo llevado a cabo por el fallecido cura de Guísamo José García Verdía.

El inmueble adquirido cuenta con una parcela de 2.549 metros cuadrados. En ella se asienta la edificación principal, que dispone de una superficie construida de 322 metros cuadrados, divididos en dos plantas de 161 metros cuadrados cada una.

Interés general

Para asegurar el interés general de esta operación, la escritura de compraventa incluye una condición resolutoria especial que quedará inscrita en el Registro de la Propiedad. Esta cláusula estipula que Bergondo destinará obligatoriamente el inmueble a la creación de este centro intergeneracional o, en caso de no ser posible, a cualquier otro servicio público municipal que redunde en beneficio de los vecinos.

Tras hacer efectiva la compra y asegurar la titularidad pública del espacio, el siguiente paso del Ayuntamiento será afrontar la reforma integral del edificio debido a su mal estado de conservación. El Gobierno local encargará para ello una valoración técnica para redactar el proyecto.

Para poder acometer esta ambiciosa actuación, el equipo de gobierno comenzará ahora la búsqueda activa de financiación, combinando la aportación de fondos municipales con la solicitud de ayudas a otras administraciones, como la Diputación, garantizando así que un espacio emblemático de Guísamo pase a ofrecer servicios clave para el bienestar de toda la vecindad.

Cabe recordar que el estado actual de la rectoral es totalmente ruinoso después de que permaneciese abandonada desde el fallecimiento de García Verdía en octubre de 2011. En el inmueble el párroco residió desde su llegada al pueblo a mediados de los años cincuenta.