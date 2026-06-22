Acepta dos años de prisión por estafar más de 17.000 euros a una pareja que le contrató unas obras en Bergondo

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

Un hombre acusado de estafar un total de 17.199,5 euros a un matrimonio que contrató sus servicios en abril de 2022 para la construcción de una casa y una piscina, ambas en el municipio coruñés de Bergondo, ha aceptado dos años y diez meses de prisión.

Ha sido en el juicio fijado para este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña y tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa al reconocer los hechos el encausado y acordarse una rebaja de la condena.

En Sala, el ya condenado ha afirmado que los denunciantes "le encargaron unas obras y en ningún momento las hizo y se quedó con su dinero". Asimismo, el Tribunal ha acordado en sentencia firme el pago de 17.199,50 euros a las víctimas "por el dinero defraudado".

Según consta en el escrito fiscal, el hombre "simuló que era inminente el inicio de las obras, estando gestionados todos los trámites precisos para ello". Así, consiguió que la pareja hiciese los pagos, "sin intención de ejecutar las obras a cuya cuenta se habían entregado".

En concreto, dellata, el 15 de abril de 2022, de una parte el investigado y de otra los denunciantes celebraron dos contratos para la construcción de una casa y una piscina, ambas en Bergondo, Guísamo, en la provincia de A Coruña.

En el primero de ellos, relativo a la vivienda, se estableció un precio de 30.250 euros, debiendo sufragarse el 25% a la firma del contrato y otro 25% al inicio de la obra. En el segundo, de la piscina, se estableció un precio de 4.150 euros, debiendo abonarse el 50% a la firma del mismo. Con base a lo anterior, las víctimas le abonaron entre el 15 de abril y el 3 de mayo de 2022 un total de 17.199,5 euros.