Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Acepta dos años de prisión por estafar más de 17.000 euros a una pareja que le contrató unas obras en Bergondo

Ep
22/06/2026 12:44
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un hombre acusado de estafar un total de 17.199,5 euros a un matrimonio que contrató sus servicios en abril de 2022 para la construcción de una casa y una piscina, ambas en el municipio coruñés de Bergondo, ha aceptado dos años y diez meses de prisión.

Ha sido en el juicio fijado para este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña y tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa al reconocer los hechos el encausado y acordarse una rebaja de la condena.

En Sala, el ya condenado ha afirmado que los denunciantes "le encargaron unas obras y en ningún momento las hizo y se quedó con su dinero". Asimismo, el Tribunal ha acordado en sentencia firme el pago de 17.199,50 euros a las víctimas "por el dinero defraudado".

Según consta en el escrito fiscal, el hombre "simuló que era inminente el inicio de las obras, estando gestionados todos los trámites precisos para ello". Así, consiguió que la pareja hiciese los pagos, "sin intención de ejecutar las obras a cuya cuenta se habían entregado".

En concreto, dellata, el 15 de abril de 2022, de una parte el investigado y de otra los denunciantes celebraron dos contratos para la construcción de una casa y una piscina, ambas en Bergondo, Guísamo, en la provincia de A Coruña.

En el primero de ellos, relativo a la vivienda, se estableció un precio de 30.250 euros, debiendo sufragarse el 25% a la firma del contrato y otro 25% al inicio de la obra. En el segundo, de la piscina, se estableció un precio de 4.150 euros, debiendo abonarse el 50% a la firma del mismo. Con base a lo anterior, las víctimas le abonaron entre el 15 de abril y el 3 de mayo de 2022 un total de 17.199,5 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Kit digital

Kit Digital, un modelo que ha transformado la gestión de ayudas
Contenido Patrocinado
Audiencia Provincial de A Coruña

Acepta dos años de prisión por estafar más de 17.000 euros a una pareja que le contrató unas obras en Bergondo
EP
MADRID, 04/05/2026.- Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración, este lunes. El juicio contra Ábalos entra este lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel por mordidas en contratos de mascarillas
EFE
Parcelas en el Orzán para San Juan

Sol y calor: así será el tiempo en A Coruña durante San Juan
Belen Cebey