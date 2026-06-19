Bergondo celebra el 900 aniversario de San Salvador con una cena medieval

Una de las dependencias del monasterio Javier Alborés

Dentro de la programación especial para conmemorar el 900 aniversario del Monasterio de San Salvador, el Ayuntamiento de Bergondo celebrará una gran cena medieval el 23 de julio a las 21.30 horas, una actividad para la que se abrirá la inscripción el próximo lunes, 22 de junio -se mantendrá hasta el 3 de julio o hasta completar el aforo disponible-.

Las reservas deben formalizarse de manera individual a través de la página web habilitada específicamente para el evento (https://ceamedieval.mosteirodebergondo.com/) y es indispensable adjuntar el justificante de pago en el momento de realizar la inscripción.

Los precios establecidos para la cena son los siguientes: los comensales de 0 a 6 años podrán acudir gratis, mientras que los de 7 a 12 años pagarán 15 euros y a partir de 13 años el coste será de 30 euros. "El menú estará compuesto por churrasco y cabrito al espeto, contando también con una opción de menú infantil adaptada para los más pequeños. La cena estará amenizada por la actuación en directo del grupo Pansenfron, que se encargará de poner la nota musical a la noche, sumándose a los juegos populares que ambientarán el recinto", comenta el Ejecutivo bergondés.

Desde la organización se anima a todos los asistentes a acudir vestidos de época para "sumergirse por completo en el ambiente histórico de la celebración". Para facilitar esto, aquellas personas que no dispongan de indumentaria propia tendrán la posibilidad de alquilar trajes en el propio monasterio los días 15, 16, 17, 20 y 21 de julio, en horario de 19.00 a 20.00 horas.

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