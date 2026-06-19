Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Bergondo celebra el 900 aniversario de San Salvador con una cena medieval

Será el 23 de julio a las 21.30 horas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
19/06/2026 11:36
Representantes institucionales, eclesiásticos y vecinos se reunieron en una jornada histórica para el municipio
Una de las dependencias del monasterio
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Dentro de la programación especial para conmemorar el 900 aniversario del Monasterio de San Salvador, el Ayuntamiento de Bergondo celebrará una gran cena medieval el 23 de julio a las 21.30 horas, una actividad para la que se abrirá la inscripción el próximo lunes, 22 de junio -se mantendrá hasta el 3 de julio o hasta completar el aforo disponible-.

Las reservas deben formalizarse de manera individual a través de la página web habilitada específicamente para el evento (https://ceamedieval.mosteirodebergondo.com/) y es indispensable adjuntar el justificante de pago en el momento de realizar la inscripción.

Los precios establecidos para la cena son los siguientes: los comensales de 0 a 6 años podrán acudir gratis, mientras que los de 7 a 12 años pagarán 15 euros y a partir de 13 años el coste será de 30 euros. "El menú estará compuesto por churrasco y cabrito al espeto, contando también con una opción de menú infantil adaptada para los más pequeños. La cena estará amenizada por la actuación en directo del grupo Pansenfron, que se encargará de poner la nota musical a la noche, sumándose a los juegos populares que ambientarán el recinto", comenta el Ejecutivo bergondés.

Desde la organización se anima a todos los asistentes a acudir vestidos de época para "sumergirse por completo en el ambiente histórico de la celebración". Para facilitar esto, aquellas personas que no dispongan de indumentaria propia tendrán la posibilidad de alquilar trajes en el propio monasterio los días 15, 16, 17, 20 y 21 de julio, en horario de 19.00 a 20.00 horas.

Marta Vidal Zapatero, delante de la entrada a la iglesia del Convento de San Salvador de Bergondo

Bergondo invita a entrar en su historia y San Salvador se deja ver como nunca

Más información
Representantes institucionales, eclesiásticos y vecinos se reunieron en una jornada histórica para el municipio

Bergondo celebra los ‘900 anos de memoria en pedra’ del monasterio de San Salvador

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El juez Peinado abre otra pieza en el caso de Begoña Gómez respecto al empresario Barrabés
EFE
Un operario supervisa la zona acotada para los buses, este martes, en la estación de tren de A Coruña

Diez trenes de A Coruña cambian de hora por las obras en la estación
Redacción
Inauguración oficial de la sede de Estrella Galicia en A Grela

Nueva sede de Estrella Galicia: inaugurado el "kilómetro cero" de la compañía en A Coruña
Iván Aguiar
Un operario, en las obras de la intermodal de A Coruña

Inés Rey, sobre la estación de autobuses de A Coruña: "La Xunta gana tiempo licitando la concesión"
Lara Fernández