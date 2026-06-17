Tejer lazos con la historia: Adolfo Domínguez y la Xunta impulsan la recuperación del lino gallego

Explicaciones en el invernadero del CFEA de Guísamo GERMÁN BARREIROS

“Os expertos din que Galicia tiña o mellor liño do Imperio Romano. Isto é a nosa identidade, isto somos nós”. Así se expresaba ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la presentación del convenio entre la Xunta y la Fundación Adolfo Domínguez para llevar a cabo un proyecto experimental en el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Guísamo (Bergondo) que recupera el cultivo del lino en Galicia, hoy casi en extinción.

Serán más de 887.000 euros que se destinarán a promover la investigación sobre este producto y facilitar su recuperación como cultivo de futuro en Galicia: “Pode ser unha gran oportunidade para dinamizar o rural, crear un novo ecosistema industrial ao seu carón e reducir as importacións de materias primeras das compañías téxtiles galegas”, dijo Rueda, que reveló haberse sentido “convencido” desde el primer momento en que Adriana Domínguez, hija del diseñador y presidenta de la fundación, le trasladó unas pinceladas del proyecto.

Precisamente, Domínguez incidió en que se trata de “recuperar algo que ya es nuestro, que lo ha sido siempre, un producto fundamental de la vida y el vestir de las casas en Galicia” y que en los últimos “60 o 70 años” se ha perdido hasta casi desaparecer. La ejecutiva añadió que es un tejido en auge que no para de aumentar su precio porque “no hay suficientes productores” y apuntó que España es una de las mayores importadoras de lino, especialmente a Bélgica, Países Bajos y Francia.

“No queremos recuperar un lino de museo sino uno para abastecer a una industria textil gallega muy fuerte”, aseveró Domínguez, y reconoció que “no es necesario latifundio” para cultivarlo: “Para surtir la demanda de las marcas gallegas, con 10.000 hectáreas es suficiente, el tamaño de Ourense”. Se toma como referencia el modelo de Flandes, donde las exportaciones de tejido de lino aportan 176 millones de euros anuales y generan 3.000 empleos, para impulsar desde Guísamo –donde están las primeras plantaciones experimentales– una oportunidad de desarrollo económico

Rueda visitó las plantaciones experimentales en el CFEA de Guísamo GERMÁN BARREIROS

La Iniciativa Galega polo Liño surge para “poner en valor lo que funciona, la tradición de lo que se ha hecho siempre”, dijo la empresaria, algo que forma parte del ADN de Galicia, donde antiguamente en todas las casas había manteles y sábanas de lino, y que también se aprecia en elementos del traje regional de la comunidad. “En los años 80 lo pusimos de moda cuando estaba prácticamente en desuso”, explicó Adriana Domínguez.

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