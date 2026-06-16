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Bergondo

El grupo de música tradicional Radio Cos actuará en el Guísamo Folk

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/06/2026 11:27
Xurxo Fernandes y Quique Peón, Radio Cos
Xurxo Fernandes y Quique Peón, Radio Cos
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El grupo de música tradicional Radio Cos, con Quique Peón y Xurxo Fernandes, ha presentado este martes su agenda de conciertos para los próximos meses, entre los que se encuentra uno dentro de la programación del Guísamo Folk de Bergondo.

Los músicos comenzarán su gira este mismo domingo, día 21, en la Cidade da Cultura a las 20.30 horas, para continuar el 5 de julio en Agolada y el 8 de agosto en un evento emblemático como la Carballeira de Zas. Más adelante, el 14 de agosto, tocarán en Malpica y el 22 llegarán al Guísamo Folk, una de las citas de música tradicional con más arraigo en la comarca de A Coruña.

Como colofón de esta primera lista de actuaciones, Radio Cos viajará al extranjero: estarán el 20 de septiembre en Bruselas.

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