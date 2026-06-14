El Urban Trail de Bergondo recauda 5.000 euros contra el cáncer infantil

El Urban Trail de Bergondo, que contó con medio millar de participantes Cedida

Éxito rotundo y solidario en Bergondo. El VI Urban Trail Polígono de Bergondo se celebró este domingo superando todas las expectativas y logrando un hito histórico: más de 500 participantes se calzaron las zapatillas por una causa noble, desbordando las previsiones de la organización y llenando de vida el polígono industrial desde las diez de la mañana.

La cita, de carácter 100% solidario, ha logrado recaudar más de 5.000 euros que se entregarán de forma íntegra a la Fundación Martín Álvarez Muelas para financiar la investigación contra el cáncer infantil.

Los asistentes disfrutaron de una mañana única dividida entre la carrera de seis kilómetros, la andaina y las carreras menores para los más pequeños.

Tras el esfuerzo en el asfalto, la jornada se cerró por todo lo alto con una gran fiesta post-carrera. Los participantes pudieron reponer fuerzas y disfrutar de un gran ambiente vecinal degustando callos, empanadillas y helados. Además, la emoción se mantuvo hasta el último minuto gracias a un multitudinario sorteo de regalos donados por las empresas colaboradoras que puso el broche de oro a una mañana redonda.

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Desde la organización —impulsada conjuntamente por el Concello de Bergondo y la Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo, con el apoyo del Club Atlético Bergondo y la Federación Galega de Atletismo— se ha agradecido la implicación absoluta de las numerosas empresas, de dentro y fuera del polígono, que se han volcado un año más para hacer posible este éxito de la solidaridad.