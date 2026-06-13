Bergondo
Un accidente en O Pedrido provoca importantes retenciones
El coche quedó cruzado en el puente
Un accidente este sábado por la mañana en Bergondo complicó el tráfico en la zona. El suceso se produjo en O Pedrido y se saldó con un herido leve, informaron fuentes del Ayuntamiento.
El coche accidentado se salió de la carretera en pleno puente de O Pedrido, quedando cruzado en la vía de paso. Su ocupante resultó herido leve.
Sin embargo, la posición del vehículo y el intenso tráfico en la zona, con mucha gente yendo hacia las playas, provocó importantes retenciones en Bergondo.
Por ello, Protección Civil de Bergondo solicitó permiso a la Guardia Civil de Tráfico para mover un poco el coche y habilitar así un carril de paso. En el accidente fueron movilizados también la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Bergondo y el 061.