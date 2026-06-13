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Bergondo

Un accidente en O Pedrido provoca importantes retenciones

El coche quedó cruzado en el puente

Redacción
13/06/2026 15:08
El coche que sufrió un accidente en O Pedrido
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Concello de Bergondo
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Un accidente este sábado por la mañana en Bergondo complicó el tráfico en la zona. El suceso se produjo en O Pedrido y se saldó con un herido leve, informaron fuentes del Ayuntamiento.

El coche accidentado se salió de la carretera en pleno puente de O Pedrido, quedando cruzado en la vía de paso. Su ocupante resultó herido leve. 

Un coche atropella a un grupo de seis ciclistas en Cambre

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Sin embargo, la posición del vehículo y el intenso tráfico en la zona, con mucha gente yendo hacia las playas, provocó importantes retenciones en Bergondo. 

Por ello, Protección Civil de Bergondo solicitó permiso a la Guardia Civil de Tráfico para mover un poco el coche y habilitar así un carril de paso. En el accidente fueron movilizados también la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Bergondo y el 061.

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