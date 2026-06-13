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Bergondo

Exhibiciones deportivas, comida y música para despedir el curso en el CPI Cruz do Sar de Bergondo

Redacción
13/06/2026 20:03
Jóvenes en la exhibición de patinaje
Jóvenes en la exhibición de patinaje
CEDIDA
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El alumnado del CPI Cruz do Sar despidió este sábado el curso por todo lo alto con una jornada de exhibiciones deportivas, actividades, comida y una foliada. Taichi, taekwondo, atletismo, danzas urbanas, patinaje, ajedrez, gimnasia rítmica, robótica o pintura fueron algunas de las disciplinas que se presentaron.

Tras una comida de confraternización hubo hinchables, talleres y juegos tradicionales, además de un photocall y una máquina de palomitas de maíz. La agrupación de música tradicional de Bergondo actuó durante la sesión, que finalizó con una fiesta de la espuma.

Comida popular
Comida popular
CEDIDA

Esta actividad estuvo coorganizada por el Ayuntamiento, el CPI Cruz do Sar y la AMPA As Mariñas, del propio colegio. Colaboraron también Protección Civil de Bergondo, Cruz Roja de Betanzos y la agrupación de música tradicional del municipio.

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