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Bergondo

Transición Ecológica invierte 84.000 euros en Gandarío y la Praia Grande de Miño

En el arenal bergondés las obras acaban de empezar y en el miñense se iniciarán el día 16

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
12/06/2026 00:24
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La Administración del Estado invierte más de 84.000 euros en los arenales de Gandarío y Miño.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó Gandarío, en Bergondo, para supervisar el inicio de las obras de acondicionamiento que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acometerá en un extremo, donde se sitúa la rampa de acceso al mar, acompañado por la alcaldesa, Alejandra Pérez, y el jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Carlos Gil.

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Las actuaciones comenzaron esta semana y cuentan con una inversión cercana a los 24.000 euros, destinados tanto a la reparación de la rampa como a la redistribución de arena para reforzar la protección frente a la erosión, y estabilizar así el perfil de la playa, evitar posibles daños y garantizar un espacio adecuado para el uso recreativo.

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El martes 16 comenzarán las obras en la Playa Grande de Miño, que consistirán en el traslado de alrededor de 2.500 metros cúbicos de arena desde la desembocadura del Baxoi hasta el extremo sur del arenal, el más afectado por la erosión, y costarán unos 60.000 euros.

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