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Bergondo

Peramato aboga, desde el pazo de Mariñán, por situar a las víctimas en el centro y no como “instrumento” del proceso

Efe
12/06/2026 18:25
Escuela de Verano del Ministerio Fiscal 2026 en Mariñán con la fiscal general del estado, Teresa Peramato (tercera por la izquierda)
Escuela de Verano del Ministerio Fiscal 2026 en Mariñán con la fiscal general del estado, Teresa Peramato (tercera por la izquierda)
Archivo El Ideal Gallego
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La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, abogó este viernes por situar a las víctimas en el centro de los procesos y no solo como un “instrumento” de estos.

Así lo expresó en el pazo de Mariñán (Bergondo), que acoge desde el miércoles la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal 2026, con el tema 'Tutela y proyección de las víctimas en el proceso penal', clausurada este viernes.

Peramato apostó por un “cambio de paradigma” en el que las víctimas no sean “solo un instrumento del proceso” sino que merecen “una respuesta institucional activa, consciente, orientada a protegerla del agresor y del procedimiento” para “evitar un daño añadido”.

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Todo con el cuidado y la sensibilidad necesaria para evitar una “victimización secundaria o revictimización”.

Incidió, además, en que todas estas cuestiones tienen especial relevancia en los casos de violencia de género, en los que la situación de la mujer es especialmente delicada.

Por eso propuso coordinación entre los fiscales y los servicios sociales para que no quede “ninguna fisura en la que la víctima pueda sufrir daño añadido”.

La fiscal general del Estado mencionó también la necesidad de dotar de más herramientas a los profesionales para abordar estas cuestiones vinculadas a los procesos penales.

En todo caso, habló acerca de la conciencia de la Fiscalía al intervenir en casos traumáticos o dolorosos como catástrofes naturales o grandes accidentes de transporte.

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