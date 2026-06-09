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Bergondo

Bergondo inicia la renovación de las aceras desde A Lagoa, en Gandarío, hasta Sada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/06/2026 21:24
ACERAS A LAGOA
Las obras comenzaron esta semana en la AC-162
Cedida
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El Ayuntamiento de Bergondo ha iniciado las obras de renovación de las aceras y de los servicios en la carretera AC-162, en un tramo que discurre desde el núcleo de A Lagoa hasta el límite con Sada

La actuación cuenta con una inversión de 512.849 euros y está financiada con fondos municipales y a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña.

Con estas actuaciones se realizará una reforma integral de la zona tras la actuación de urgencia que se tuvo que llevar a cabo en junio de 2025 en el margen izquierdo de la vía para reparar un tramo que había colapsado

Las obras incluyen la renovación de la red de saneamiento en todo el tramo, la sustitución de la red de abastecimiento en ambos márgenes y la iluminación del izquierdo. Además, se aprovechará para realizar una reposición de las aceras, con un área diferenciada a modo de mirador en el extremo occidental del arenal de Gandarío. 

Bergondo interviene por vía de urgencia en el tramo de acera de A Lagoa vallado por riesgo de caída

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Desde el Gobierno de Bergondo destacan la importancia de esta obra “que ademais de mellorar a seguridade viaria nun tramo moi transitado no día a día, xa que conecta o municipio co concello veciño de Sada onde moitas persoas acoden a facer compras ou outro tipo de recados, tamén dotará os veciños e veciñas da Lagoa duns servizos esenciais modernos e totalmente renovados”.

Además, “durante o tempo de execución dos traballos é probable que se produzan retencións na vía”por lo que, “como sempre, pedimos paciencia xa que é un pequeno inconvinte que permitirá lograr unha gran mellora”, señalan desde Bergondo.

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