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Bergondo

Un conductor resulta herido tras salirse de la vía y volcar con su coche en Bergondo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
08/06/2026 20:18
El coche, tras el rescate del conductor
El coche, tras el rescate del conductor
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Los servicios sanitarios tuvieron que trasladar al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) al conductor de un vehículo que resultó herido tras una salida de vía en Bergondo

Según informó el 112, sobre las 15.00 horas de ayer, en el centro se recibió un aviso de la salida de vía de un coche en el kilómetro 3,5 de la AC-162. 

El conductor estaba consciente, pero atrapado en el interior del vehículo semivolcado, por lo que Emerxencias 112 movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Betanzos, Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Bergondo y servicios de mantenimiento de la carretera. 

Los bomberos liberaron al herido y lo rescataron a través de una de las ventanillas del coche para su traslado por el 061.

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