Un coche vuelca en el peaje de la autopista en Guísamo

El coche volcado en el peaje de Guísamo Pablo Castro

Un conductor que viajaba en sentido hacia A Coruña sufrió un aparatoso accidente este jueves a la altura del peaje de Guísamo. Al entrar en la zona de cabinas, el coche en el que viajaba chocó con uno de los bolardos de las aceras laterales y terminó volcando.

Fue el propio conductor, que no sufrió heridas, el que alertó a las 14.05 horas al 112-Galicia.

No es la primera vez que el peaje de Guísamo sufre un accidente de estas características. Hace solo dos años otro conductor resultó herido después de volcar de noche en el interior del peaje. El siniestro más grave fue en 2020, cuando una mujer falleció y otro ocupante del coche en el que iba, además de una empleada de la autopista, resultaron heridos, cuando el coche en el que iban chocó contra la cabina del peaje. El video de seguridad de la autopista mostró que el conductor, dudando en qué carril entrar, dio un volantazo y terminó colisionando contra una de ellas. En el impacto perdió la vida la copiloto, natural de Ferrol.

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