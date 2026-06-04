Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Un coche vuelca en el peaje de la autopista en Guísamo

No es la primera vez que las cabinas sufren este tipo de incidentes

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/06/2026 14:54
Coche volcado en el peaje de Guísamo
El coche volcado en el peaje de Guísamo
Pablo Castro
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un conductor que viajaba en sentido hacia A Coruña sufrió un aparatoso accidente este jueves a la altura del peaje de Guísamo. Al entrar en la zona de cabinas, el coche en el que viajaba chocó con uno de los bolardos de las aceras laterales y terminó volcando.

Fue el propio conductor, que no sufrió heridas, el que alertó a las 14.05 horas al 112-Galicia.

No es la primera vez que el peaje de Guísamo sufre un accidente de estas características. Hace solo dos años otro conductor resultó herido después de volcar de noche en el interior del peaje. El siniestro más grave fue en 2020, cuando una mujer falleció y otro ocupante del coche en el que iba, además de una empleada de la autopista, resultaron heridos, cuando el coche en el que iban chocó contra la cabina del peaje. El video de seguridad de la autopista mostró que el conductor, dudando en qué carril entrar, dio un volantazo y terminó colisionando contra una de ellas. En el impacto perdió la vida la copiloto, natural de Ferrol.

Un coche se estrella en el peaje de la autopista AP-9 en Guísamo

Más información

Un cambio brusco de carril fue la causa del accidente mortal en el peaje de Guísamo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Condenada a cuatro años de cárcel la extesorera de Audasa por apropiarse de 1,2 millones de euros
Redacción
Coche volcado en el peaje de Guísamo

Un coche vuelca en el peaje de la autopista en Guísamo
Noela Rey Méndez
Foto de familia de organizadores y músicos del Bronco Fest

Un festival en A Coruña para quedarse sin aire
Guillermo Parga
Alberto Vázquez, a su llegada a Alvedro con el premio Goya

Alberto Vázquez: "La creatividad tiene que pasar por manos y mentes humanas"
Abel Peña