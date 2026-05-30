Bergondo, epicentro de la 'revolución' de los drones en los operativos de emergencias y rescate

La sesión se desarrolló, con varias ponencias, en A Senra de Bergondo Cedida

La Asociación Provincial de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de A Coruña organizó una sesión técnica sobre el uso de drones ante cerca de 80 profesionales de las emergencias, en A Senra de Bergondo.

El encuentro abordó la constitución de operadoras UAS, los aspectos jurídicos y la gestión documental y operativa de estas aeronaves en situaciones de riesgo; contó con el respaldo del Ayuntamiento de Bergondo y la participación especial del Equipo Pegaso de la Guardia Civil de A Coruña.

Con la intención de analizar la intervención cada vez más creciente de las aeronaves no tripuladas (UAS) en los despliegues de seguridad, así como aportar las herramientas necesarias para la constitución de operadoras, la gestión documental, los procedimientos operativos y el cumplimiento del marco jurídico actual, la cita destacó por su alta transversalidad y espíritu de cooperación, contando con una notable representación de Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad) de la Guardia Civil de A Coruña, esencial para la coordinación aérea en operativos reales de búsqueda, rescate y seguridad.

La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, asistió al encuentro y se encargó de clausurar oficialmente la convocatoria, "reafirmando el compromiso del municipio con la modernización y el apoyo incondicional a la labor que realizan los cuerpos de emergencia", explicaron los organizadores del acto en A Senra.

Asimismo, destacaron el altísimo nivel técnico de las exposiciones y agradecieron "de manera muy especial el esfuerzo de todos los compañeros y compañeras asistentes que se desplazaron desde distintos puntos de la geografía provincial y autonómica, consolidando este foro como un referente en la formación y cooperación de los servicios de rescate", señalaron desde la Asociación Provincial de A Coruña.