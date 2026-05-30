Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Bergondo, epicentro de la 'revolución' de los drones en los operativos de emergencias y rescate

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
30/05/2026 20:58
La sesión se desarrolló, con varias ponencias, en A Senra de Bergondo
La sesión se desarrolló, con varias ponencias, en A Senra de Bergondo
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación Provincial de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de A Coruña organizó una sesión técnica sobre el uso de drones ante cerca de 80 profesionales de las emergencias, en A Senra de Bergondo.

El encuentro abordó la constitución de operadoras UAS, los aspectos jurídicos y la gestión documental y operativa de estas aeronaves en situaciones de riesgo; contó con el respaldo del Ayuntamiento de Bergondo y la participación especial del Equipo Pegaso de la Guardia Civil de A Coruña.

Con la intención de analizar la intervención cada vez más creciente de las aeronaves no tripuladas (UAS) en los despliegues de seguridad, así como aportar las herramientas necesarias para la constitución de operadoras, la gestión documental, los procedimientos operativos y el cumplimiento del marco jurídico actual, la cita destacó por su alta transversalidad y espíritu de cooperación, contando con una notable representación de Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad) de la Guardia Civil de A Coruña, esencial para la coordinación aérea en operativos reales de búsqueda, rescate y seguridad. 

La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, asistió al encuentro y se encargó de clausurar oficialmente la convocatoria, "reafirmando el compromiso del municipio con la modernización y el apoyo incondicional a la labor que realizan los cuerpos de emergencia", explicaron los organizadores del acto en A Senra.

Asimismo, destacaron el altísimo nivel técnico de las exposiciones y agradecieron "de manera muy especial el esfuerzo de todos los compañeros y compañeras asistentes que se desplazaron desde distintos puntos de la geografía provincial y autonómica, consolidando este foro como un referente en la formación y cooperación de los servicios de rescate", señalaron desde la Asociación Provincial de A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un momento del concierto de ayer, en el Coruña Estudio Inmersivo

Niño de Elche y Argis Ensemble clausuran en la Ciudad de las TIC la propuesta más arriesgada del Resis
Redacción
patricia nuevo local de hosteleria gino

La nueva cafetería del centro de A Coruña para una buena merienda (y menú del día)
Guillermo Parga
Fiestas de A Corveira

Dos celebraciones, mismo espíritu: comunidad y cercanía en Culleredo
Lucía Tenreiro
La sesión se desarrolló, con varias ponencias, en A Senra de Bergondo

Bergondo, epicentro de la 'revolución' de los drones en los operativos de emergencias y rescate
Lucía Tenreiro