Ausarta Bergondo, campeón gallego de Gimnasia Rítmica Escolar

Equipo Cadete Escolar del Club de Gimnasia Rítmica Ausarta de Bergondo Concello de Bergondo

El Ayuntamiento de Bergondo acaba de expresar su reconocimiento al Club de Gimnasia Rítmica Ausarta, que acaba de alzarse como Campeón Galego Escolar de Conxuntos.

El equipo Cadete Escolar consiguió este fin de semana la medalla de oro y el ascenso a nivel Promoción en una competición celebrada en Pontevedra.

El club bergondés, de la mano de Bandia Lodeiro, continúa sumando éxitos "grazas ao esforzo, dedicación e traballo en equipo", indican desde el Gobierno de Bergondo.