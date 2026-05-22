Bergondo destina medio millón de euros a crear pasos peatonales seguros en Vixoi

Uno de los tramos de vía reformados entre Miodelo y San Fiz Cedida

El Ayuntamiento de Bergondo concluyó los trabajos de creación de pasos peatonales seguros en la parroquia de Vixoi, en concreto en la vía que enlaza los núcleos de Miodelo y San Fiz con la provincial DP-0801, en el lugar de Pisón. La actuación entre Miodelo y San Fiz, que también supuso el acondicionamiento integral de los márgenes del vial, contó con un presupuesto de casi 470.000 euros y está cofinanciada a través del Plan Único de la Diputación.

El objetivo prioritario de esta iniciativa era la mejora de la seguridad vial y la accesibilidad de la zona. Se trata de un tramo de especial importancia para la movilidad diaria dentro del municipio, por lo que la creación de un itinerario seguro para apartar a los viandantes del tráfico rodado era una actuación estratégica para el Gobierno local, presidido por Alejandra Pérez.

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Además, el proyecto contempló la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales a lo largo de los márgenes de actuación. Esta nueva canalización subterránea sustituye a las antiguas cunetas de tierra que existían hasta el momento, optimizando el drenaje de la calzada y permitiendo ganar espacio para la plataforma transitable.

Asimismo, las obras incluyeron la reposición general de pavimentos y la mejora de los accesos a las propiedades limítrofes. Como medida específica para proteger a los peatones, se instaló pavimento de hormigón y adoquín en zonas del trazado.

Finalmente, la intervención se contempló con un refuerzo integral de la señalización viaria y la implementación de medidas de seguridad adicionales, garantizando así un espacio de convivencia armónico.