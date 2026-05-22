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Bergondo

Bergondo destina medio millón de euros a crear pasos peatonales seguros en Vixoi

Redacción
22/05/2026 22:52
Uno de los tramos de vía reformados entre Miodelo y San Fiz
Uno de los tramos de vía reformados entre Miodelo y San Fiz
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El Ayuntamiento de Bergondo concluyó los trabajos de creación de pasos peatonales seguros en la parroquia de Vixoi, en concreto en la vía que enlaza los núcleos de Miodelo y San Fiz con la provincial DP-0801, en el lugar de Pisón. La actuación entre Miodelo y San Fiz, que también supuso el acondicionamiento integral de los márgenes del vial, contó con un presupuesto de casi 470.000 euros y está cofinanciada a través del Plan Único de la Diputación.    

El objetivo prioritario de esta iniciativa era la mejora de la seguridad vial y la accesibilidad de la zona. Se trata de un tramo de especial importancia para la movilidad diaria dentro del municipio, por lo que la creación de un itinerario seguro para apartar a los viandantes del tráfico rodado era una actuación estratégica para el Gobierno local, presidido por Alejandra Pérez.

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Además, el proyecto contempló la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales a lo largo de los márgenes de actuación. Esta nueva canalización subterránea sustituye a las antiguas cunetas de tierra que existían hasta el momento, optimizando el drenaje de la calzada y permitiendo ganar espacio para la plataforma transitable.

Asimismo, las obras incluyeron la reposición general de pavimentos y la mejora de los accesos a las propiedades limítrofes. Como medida específica para proteger a los peatones, se instaló pavimento de hormigón y adoquín en zonas del trazado.

Finalmente, la intervención se contempló con un refuerzo integral de la señalización viaria y la implementación de medidas de seguridad adicionales, garantizando así un espacio de convivencia armónico.  

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