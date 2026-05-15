Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

A Deputación reivindica no pazo de Mariñán o teatro galego

Redacción
15/05/2026 19:34
Asistentes ás Xornadas da Academia Galega de Teatro en Mariñán
Asistentes ás Xornadas da Academia Galega de Teatro en Mariñán
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

A deputada de Cultura, Natividade González, participou onte no acto inaugural das IV Xornadas da Academia Galega de Teatro, que se celebran no pazo de Mariñán (Bergondo) baixo o título ‘2000-2025: sumando primaveras’ e que reuniron a actores e xestores culturais.

Durante a súa intervención, destacou que estas xornadas representan "un espazo xa consolidado de encontro, reflexión e pensamento arredor das artes escénicas galegas" e agradeceu á Academia Galega de Teatro a organización do evento e "o traballo constante que desenvolve na defensa, promoción e análise crítica do noso sistema teatral".

Acompañada polo presidente da Academia, Miguel Pernas, e o polo director da Agadic, Jacobo Sutil, González subliñou o carácter simbólico desta edición, centrada nos 25 anos de teatro galego no século XXI, unha efeméride que, segundo indicou, convida a ollar atrás "con orgullo", mais tamén "a ollar cara adiante con responsabilidade e ambición".

Real Academia Galega, en la calle Tabernas

A RAG celebra este domingo o seu pleno extraordinario en homenaxe a Begoña Caamaño

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

GermÃ¡n. Plaga bichos plaza de vigo

La plaga de bichos que revoluciona la plaza de Vigo
Elena Baleato
Accidente ciclista en Linares Rivas

Herido un ciclista en un atropello en la avenida de Linares Rivas
Abel Peña
Asistentes ás Xornadas da Academia Galega de Teatro en Mariñán

A Deputación reivindica no pazo de Mariñán o teatro galego
Redacción
La sesión tendrá lugar en el Bosque dos Veciños, cerca de la iglesia de Liáns

Afundación organiza en Oleiros una jornada de limpieza de especies botánicas invasoras
Redacción