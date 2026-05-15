A Deputación reivindica no pazo de Mariñán o teatro galego
A deputada de Cultura, Natividade González, participou onte no acto inaugural das IV Xornadas da Academia Galega de Teatro, que se celebran no pazo de Mariñán (Bergondo) baixo o título ‘2000-2025: sumando primaveras’ e que reuniron a actores e xestores culturais.
Durante a súa intervención, destacou que estas xornadas representan "un espazo xa consolidado de encontro, reflexión e pensamento arredor das artes escénicas galegas" e agradeceu á Academia Galega de Teatro a organización do evento e "o traballo constante que desenvolve na defensa, promoción e análise crítica do noso sistema teatral".
Acompañada polo presidente da Academia, Miguel Pernas, e o polo director da Agadic, Jacobo Sutil, González subliñou o carácter simbólico desta edición, centrada nos 25 anos de teatro galego no século XXI, unha efeméride que, segundo indicou, convida a ollar atrás "con orgullo", mais tamén "a ollar cara adiante con responsabilidade e ambición".