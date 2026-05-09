Bergondo finaliza las obras de mejora de la red de pluviales en A Brea y Sobre a Igrexa

Obras en la red de pluviales de A Brea Cedida

El Concello de Bergondo ha concluido los trabajos de renovación y mejora de la red de pluviales en los núcleos de A Brea y Sobre a Igrexa, ambos situados en la parroquia de Guísamo. Estas intervenciones responden a las demandas vecinales para dar una solución definitiva a las acumulaciones de agua y desbordamientos que se registraban históricamente en ambos puntos durante los episodios de lluvias intensas.

En la zona de A Brea, donde se realizó una inversión de 22.381,78 euros, los trabajos han consistido en la ejecución de un nuevo colector de pluviales diseñado para captar de forma eficiente la escorrentía superficial. Para lograrlo, se han distribuido estratégicamente una serie de sumideros que evitan que el agua se acumule en el punto más bajo de la calle y entre en las edificaciones de la zona.

Obras en la red de pluviales de Sobre a Igrexa Cedida

Además, esta nueva infraestructura funciona ahora como reguladora de la red de aguas residuales. Con ello, el Concello soluciona los desbordamientos que hasta la fecha afectaban gravemente tanto a las construcciones limítrofes como a la carretera nacional N-VI. La intervención concluyó con la reposición completa del firme en todas las zonas afectadas por la instalación de las tuberías.

Por su parte, la actuación finalizada en Sobre a Igrexa, que contó con un presupuesto de 24.776,29 euros, ha puesto fin a los desbordamientos sobre la plataforma viaria. Para ello, se instaló un nuevo colector, que se completó con la construcción de cinco pozos de registro y la instalación de nueve sumideros, cancelando a su vez dos sumideros de la red antigua.

Más allá de la mejora en el drenaje subterráneo, el Concello ha aprovechado esta obra para acondicionar los márgenes de la calzada, pavimentando los bordes para ampliar el espacio transitable para los peatones. El proyecto también ha incluido la creación de un espacio específico de parada de vehículos de corta duración (máximo 15 minutos). Esta nueva zona, debidamente señalizada con pintura vial amarilla y señalización vertical, busca facilitar a los vecinos el intercambio de transporte debido a la proximidad de este vial con la parada de autobuses situada en la N-6. Al igual que en A Brea, los trabajos finalizaron con la pertinente reposición del firme asfáltico en las zonas intervenidas.