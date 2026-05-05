Luz verde a la 'metamorfosis' de San Cidre, en Bergondo

Recreación de cómo será San Cidre Cedida

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes, día 5 de mayo, recoge la resolución para la aprobación definitiva de la modificación novena de las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Bergondo, que corresponde al núcleo de San Cidre. Es decir, luz verde a la 'metamorfosis' de San Cidre.

Esta modificación nace de la necesidad de reforzar y completar la trama urbana de este núcleo central, dotándola de equipamientos, espacio comercial y áreas verdes y mejorando su trazado vial, además de proponer un nuevo modelo de vivienda que responde a las necesidades actuales de Bergondo.

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Ahora, el texto refundido con la normativa y ordenanzas definitivas de esta modificación se elevará a pleno y después, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la institución municipal comenzará a trabajar en el proyecto de compensación que permitirá delimitar la nueva urbanización de la zona, con la división final de parcelas, para así empezar ya a dar luz verde a las licencias directas de construcción en San Cidre.

"El objetivo general de esta modificación puntual es el de reforzar y completar la trama urbana del núcleo de San Cidre dentro del sistema de centralidades de Bergondo, junto con Guísamo y Gandarío, así como dotar de mayor densidad residencial y actividad económica al ámbito, mejorar la movilidad y accesibilidad e integrar paisajística y ambientalmente este espacio público", detallaron desde el Gobierno de Bergondo.

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Con esta operación se conseguirá una reorganización del espacio, un área verde con el triple de superficie que el actual que servirá tanto de zona verde de proximidad, como de referencia de ocio y deporte para el conjunto de la población y un inmueble municipal para el que aún no se han definido los servicios que albergará aunque la intención actual es que se destine para albergar la Biblioteca y el Archivo Municipales de Bergondo.

Para completar las edificaciones existentes se destinan tres zonas que tienen una edificabilidad de 3.332,34 metros cuadrados, equivalentes a unas 55 viviendas y, para aumentar la eficiencia en la ocupación del suelo y adaptándose a las demandas actuales se proponen viviendas colectivas en altura con posibilidad de bajos comerciales.

En cuanto a los usos terciarios, se plantea la creación de una superficie comercial de 5.348,29 metros, contigua a la carretera AC-164 y detrás de la Policía Local y el Juzgado de Paz de Bergondo, para la instalación de un supermercado: "Una infraestructura muy demandada debido a la inexistencia de zonas comerciales en Bergondo y que además generaría puestos de trabajo directos en el municipio", apuntan desde la coalición PSOE-Altermativa dos Veciños.

Asimismo, se reservan 2.659 metros de espacio libre colindantes al centro de salud y a las instalaciones deportivas destinados a parques, jardines o áreas de ocio con el objetivo de lograr la centralidad de los espacios públicos y potenciar las sinergias propias entre los distintos usos.

En cuanto a la movilidad, además de reservar espacio para aparcamientos, se recoge un ramal de acceso de la AC-164, que mejora la accesibilidad a la zona de equipamientos, de manera que desde la rotonda pueda accederse por el nuevo ramal y luego conectar con la AC-162.

Por otro lado, la vía existente a un lado de Os Condes, se mantendrá cómo peatonal y de acceso a viviendas, de cara a que el tráfico rodado se concentre desde la AC-162 y el nuevo ramal de acceso. Mientras, el acceso a la casa consistorial se integrará en los terrenos destinados a equipamiento, eliminando el directo a la AC-164.