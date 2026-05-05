Bienestar 360, la iniciativa contra la silla que revoluciona el Polígono de Bergondo

BIENESTAR BERGONDO

El sedentarismo, el estrés y las afecciones musculares se han convertido en algunos de los riesgos del sistema actual y, en este escenario, el Polígono de Bergondo ha decidido actuar y, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incrementar su apuesta por la calidad de vida de sus empleados y consolidar la iniciativa Bienestar 360. Una serie de actuaciones que combinan actividad física, prevención y apoyo emocional con las que el área empresarial, una de las más extensas y referente en materia de seguridad tras doce años de experiencia en la aplicación de este tipo de medidas, se ‘reinventa’ para adaptarse a los nuevos desafíos del mercado y a las necesidades de sus empleados, que superan los 3.500.

Bienestar 360 trata así de convertirse en una suerte de escudo frente a los riesgos asociados al sedentarismo que supone estar muchas horas sentados en una silla de oficina, los movimientos repetitivos o el estrés, explican desde Bergondo.

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Encuesta

Los datos obtenidos en las etapas iniciales de Bienestar 360 revelaron con claridad cuál era la situación: el 56% son trabajadores de administración y oficina y el 87% de los encuestados solicitaba medidas orientadas a aliviar estados de crisis, como fisioterapia para tratar molestias de espalda u otras complicaciones que, aunque cotidianas, pueden derivar en bajas laborales, en un descenso de la productividad o en el deterioro del bienestar y, con toda esta información, decidieron actuar desde Bergondo.

Así, en el marco de Bienestar 360, implantaron varias iniciativas centradas en la actividad física, como Pilates Evolution. Las sesiones semanales –los miércoles a mediodía– están destinadas a los más sedentarios, a los que se enseña a corregir la postura, fortalecer la musculatura y ofrecer una pausa activa entre las 13.30 y las 14.00. A estas sesiones se sumó la masterclass Total Body Training, que organizaron hace solo unos días con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con el eslogan “¡Se acabaron las excusas!”.

Actividades en el Polígono de Bergondo Ceidda

La actividad apuesta por el deporte como hábito preventivo y accesible para todos los trabajadores del Polígono de Bergondo. Pero la iniciativa no se reduce al ámbito físico y, conscientes de la creciente incidencia del estrés y la ansiedad, el área empresarial ha incorporado, sin coste alguno como el anterior, un Servicio de Apoyo Psicológico.

En este caso, la intervención es viable tras alcanzar un acuerdo con la Fundación Mencer, que ofrece orientación especializada y herramientas para administrar las emociones, indicaron desde el Polígono de Bergondo.

Este enfoque integral responde a una realidad cada vez más evidente: la salud laboral no puede entenderse sin atender tanto al cuerpo como a la mente y, en este sentido, desde la comunidad de propietarios insisten en que estas medidas van más allá de la responsabilidad social porque impulsar hábitos saludables también tiene un impacto directo en la competitividad empresarial, pues el deporte ayuda a prevenir complicaciones cardíacas y a reducir los accidentes relacionados con el estrés o la desmotivación.

“Apostar por la salud integral de la plantilla es la clave para atraer y retener talento, construyendo un equipo más motivado, productivo y saludable”, señala la gerente, María Jesús García.