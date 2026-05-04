Bergondo invita a entrar en su historia y San Salvador se deja ver como nunca

Marta Vidal Zapatero, delante de la entrada a la iglesia del Convento de San Salvador de Bergondo Patricia G. Fraga

Bergondo conmemora el noveno centenario del Mosteiro de San Salvador, una de las muestras más destacadas del románico mariñano y, desde una óptica emocional, un espacio intensamente arraigado a la memoria colectiva de sus vecinos que, desde hace unas semanas, asisten emocionados a los actos de este 900 Aniversario.

La efeméride remite a 1126, el año en que se data el documento más antiguo conservado sobre el convento, redactado en latín y custodiado en la Real Academia Galega. En él se recoge la donación de la iglesia de San Vicenzo de Moruxo al monasterio por parte de la condesa Guntroda Roderici, esposa de Pedro Froilaz de Traba, en un acto de enorme relevancia social y religiosa al que también asistió el célebre arzobispo Diego Gelmírez. Aquel momento marcó el inicio de un camino de novecientos años que convirtió a San Salvador en un centro espiritual, cultural y social de referencia en Galicia.

La historia del convento comprende etapas de esplendor y también de crisis; incendios devastadores en el siglo XIV y ampliaciones que moldearon su aspecto, auspiciadas por Alfonso X, los Andrade y los Reyes Católicos. En el XIX, la invasión de las tropas napoleónicas causó un menoscabo irreparable y la vida monástica acabó con la desamortización de Mendizábal.

En la actualidad, San Salvador es un espacio vivo que acoge actos vinculados a la Parroquia de Bergondo, eventos culturales y sociales, al tiempo que permite al visitante recorrer novecientos años de historia a través de su arquitectura y de los restos conservados del antiguo convento, de la mano de Marta Vidal Zapatero. La encargada de conducir las visitas al convento y a la exposición organizada para conmemorar estos ‘900 Años en Historia en Piedra’.

La muestra es una de las muchas actividades diseñadas por las autoridades municipales para este año, en el que también se impartirán conferencias y se ofrecerán conciertos, además de actuaciones en el entorno y los accesos al recinto, con una doble intención: poner en valor el acervo cultural y reforzar el vínculo entre el monasterio y la comunidad y, en este contexto, las visitas guiadas se han convertido en uno de los más destacados atractivos para vecinos y visitantes, como explica Vidal.

Durante su recorrido, el visitante podrá descubrir tanto la historia como los secretos de todo el ámbito monástico y “es la primera vez que mucha gente puede ver espacios como Santa Catalina”.

Las visitas, que deben reservarse antes (monasteriodebergondo.com), tienen una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos: “Recibimos a los visitantes en la entrada, les explicamos el contexto de los 900 años y hacemos un recorrido por la iglesia, los sepulcros, su historia, y salimos al exterior para ver los ábsides y la capilla de Santa Catalina”.

Es la primera vez que mucha gente puede visitar la capilla de Santa Catalina Marta Vidal Zapatero

Esta capilla se ha convertido en uno de los reclamos: “Mucha gente viene expresamente por verla porque es la primera vez que se abre al público y sorprende mucho”, señala Marta Vidal.

De estilo gótico, hace unos setenta años se cedió a los Aldao como panteón familiar tras asumir esta familia la reconstrucción de la iglesia, dañada por la caída de un rayo el 14 de diciembre de 1957. “Un rayo cayó en la torre espadaña y no había un pararrayos y eso hace que reviente esta parte y los capiteles que están más cerca de la puerta, se perdieron algunos elementos como un tornalluvia y un rosetón similar al de Cambre”.

Si Santa Catalina “es un espacio muy singular, tanto por su historia reciente como por su arquitectura”, otra de las cuestiones que más llaman la atención son las antiguas salinas vinculadas al monasterio, situadas en O Pedrido, esenciales para la economía de San Salvador. “La sal era clave para la conservación de alimentos, y eso convertía estas tierras en un lugar muy rico”, añade Marta Vidal.

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Durante el recorrido, los visitantes también descubren aspectos menos conocidos, como los conflictos por la explotación de las salinas o su relación –marcada con su símbolo en los ábsides– con los Andrade. “Se cree que aquí vivieron entre seis y diez monjes, y que la vida monástica se mantuvo hasta la desamortización en el siglo XIX”, apunta Vidal Zapatero.

Se cree que aquí vivieron entre seis y diez monjes, y que la vida monástica se mantuvo hasta la desamortización Marta Vidal Zapatero

Bergondo tampoco elude las leyendas, como la que habla de un supuesto pasadizo subterráneo que conectaría el monasterio con O Pedrido. “No tiene base histórica, pero es una historia tan bonita que a la gente le encanta”, reconoce la guía, que insiste en que, más allá de la conmemoración, estos actos están sirviendo para reactivar el uso del monasterio, que acoge actualmente una exposición, lo que ha implicado la adecuación de salas y la incorporación de iluminación y ambientación, y en este proceso ha sido clave la implicación del párroco, Rubén Aramburu: “Tiene una actitud muy abierta: cualquier propuesta que se le plantea, intenta hacerla posible”, destaca la guía antes de expresar un deseo compartido: “El sueño de mucha gente de Bergondo sería verlo completamente restaurado”, sentencia Vidal Zapatero.

La leyenda de que existe un pasadizo hasta O Pedrido no tiene base histórica, pero es tan bonita que a la gente le encanta Marta Vidal Zapatero