Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Bergondo inicia obras para acabar con las inundaciones en A Brea

Redacción
28/04/2026 13:14
Obras en A Brea para acabar con las inundaciones
​ La actuación responde a una demanda vecinal histórica
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

El Concello de Bergondo ha iniciado las obras de mejora de la red de pluviales en A Brea, en la parroquia de Guísamo, con el objetivo de dar una solución definitiva a los problemas de inundaciones que afectan desde hace años a varias viviendas de la zona.

La actuación responde a una demanda vecinal histórica, motivada por las frecuentes acumulaciones de agua que se producen durante episodios de lluvias intensas y que llegan a afectar directamente a las edificaciones situadas en el punto más bajo de la vía.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 22.381,78 euros y se centra en la mejora de la recogida y evacuación de aguas pluviales. Para ello, se está ejecutando un nuevo colector diseñado para canalizar de forma eficiente la escorrentía superficial. Esta infraestructura se complementará con la instalación de varios sumideros distribuidos estratégicamente, con el fin de evitar la acumulación de agua y prevenir su entrada en las viviendas.

Obras en A Brea para acabar con las inundaciones
Obras en A Brea para acabar con las inundaciones
Cedida

Además de solventar las inundaciones en la zona, la nueva red actuará como elemento regulador del sistema de saneamiento, reduciendo el riesgo de desbordamientos que hasta ahora afectaban tanto a la carretera N-VI como a las construcciones colindantes.

Los trabajos incluyen también la reposición completa del firme en las áreas afectadas por la apertura de zanjas necesarias para la instalación de las nuevas tuberías, garantizando así la correcta restauración de la vía una vez finalizada la intervención.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Annie Leibovitz, presente en la visita guiada a la exposición

Annie Leibovitz muestra sus fotografías en una visita guiada de lujo
Redacción
El ideal gallego

Jordi Pujol hijo admite que avaló créditos para financiar la última campaña de su padre
EFE
Tráfico en Cambre

Un taxi colisiona contra un coche tras saltarse un 'ceda' en Cambre
Noelia Díaz
El director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, esta mañana, en María Pita

¿En qué lugares de A Coruña se podrá ver el eclipse del 12 de agosto?
Dani Sánchez