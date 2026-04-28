Bergondo inicia obras para acabar con las inundaciones en A Brea

​ La actuación responde a una demanda vecinal histórica Cedida

El Concello de Bergondo ha iniciado las obras de mejora de la red de pluviales en A Brea, en la parroquia de Guísamo, con el objetivo de dar una solución definitiva a los problemas de inundaciones que afectan desde hace años a varias viviendas de la zona.

La actuación responde a una demanda vecinal histórica, motivada por las frecuentes acumulaciones de agua que se producen durante episodios de lluvias intensas y que llegan a afectar directamente a las edificaciones situadas en el punto más bajo de la vía.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 22.381,78 euros y se centra en la mejora de la recogida y evacuación de aguas pluviales. Para ello, se está ejecutando un nuevo colector diseñado para canalizar de forma eficiente la escorrentía superficial. Esta infraestructura se complementará con la instalación de varios sumideros distribuidos estratégicamente, con el fin de evitar la acumulación de agua y prevenir su entrada en las viviendas.

Obras en A Brea para acabar con las inundaciones Cedida

Además de solventar las inundaciones en la zona, la nueva red actuará como elemento regulador del sistema de saneamiento, reduciendo el riesgo de desbordamientos que hasta ahora afectaban tanto a la carretera N-VI como a las construcciones colindantes.

Los trabajos incluyen también la reposición completa del firme en las áreas afectadas por la apertura de zanjas necesarias para la instalación de las nuevas tuberías, garantizando así la correcta restauración de la vía una vez finalizada la intervención.