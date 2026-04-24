El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Laura Villar, creadora de Aranga que asistiu ás Residencias de Mariñán: “Esta experiencia deume a seguridade que antes non tiña”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/04/2026 21:58
Laura Villar, deseñadora de moda a estilista, nos xardíns de Mariñán
Laura Villar, deseñadora de moda a estilista, nos xardíns de Mariñán
Cedida
A Deputación da Coruña clausurou as Residencias Artísticas Mariñán 2026 cun encontro ao que asistiu a responsable de Cultura da institución, Natividade González, os comisarios e os residentes de cada unha das categorías que, desde o pasado 13 de abril, compartiron experiencia e creación nos espazos do antigo Pazo de Láncara. Nesta edición seleccionaron 15 proxectos, a cifra máis alta de todas as celebradas, o que consolida Mariñán “como espazo de referencia para a creación contemporánea” en Galicia.

Entre os seleccionados na área de Creación de Contidos en Redes Sociais estivo ‘Séculos Escuros’, de Laura Villar Loureiro. Esta veciña de Aranga centrou o seu traballo na revisión do traxe tradicional desde unha perspectiva contemporánea, pero a súa experiencia en Mariñán superou todas as espectativas: “Tiña certa inseguridade á hora de poñerme diante da cámara, e esta experiencia deume seguridade para explicar non só o resultado, senón todo o camiño que hai detrás”, recoñeceu a creadora, que presentou a súa idea animada por Leti Mayán, que tamén estivo entre as elixidas, por ‘Adochinto’.

Deseñadora de moda, estilista e creadora visual, explicou que a súa intención foi “non quedar só no aspecto folclórico, senón dar contexto ao proceso”, afondando na historia, na simboloxía e nas transformacións da vestimenta ao longo do tempo

A súa proposta parte dunha liña de traballo xa presente na súa traxectoria: reinterpretar a tradición galega para facer dela unha linguaxe actual. “Toda a miña inspiración vén de Galicia, da súa cultura e da súa historia. O que busco é darlle unha volta á tradición e facer que siga sendo válida hoxe”, di Villar.

Toda a miña inspiración vén de Galicia, da súa cultura e da súa historia. O que busco é darlle unha volta á tradición e facer que siga sendo válida hoxeLaura Villar

O seu proxecto vai máis alá da dimensión visual porque, a través das súas coleccións, pretende transmitir mensaxes vinculadas á identidade, á memoria e á historia social de Galicia. Temas como a emigración ou a construción do prestixio cultural aparecen como liñas de investigación no seu traballo.

Así, ‘Séculos Escuros’ nace como unha oportunidade para afondar nun período histórico marcado pola opresión cultural e lingüística, establecendo paralelismos coa evolución da vestimenta. “Quería mergullarme nesa etapa e relacionar literatura, historia e moda, para construír un relato máis completo”, engadiu a deseñadora. 

Un dos grandes desafíos para a creadora foi dar o salto á comunicación en primeira persoa. Acostumada a amosar o resultado final das súas coleccións a través de fotografía, a residencia permitiulle explorar outras formas de narrar o proceso, especialmente en contornas dixitais

Tras destacar o ambiente de “apoio mutuo”, de liberdade creativa e intercambio, avanza que a súa intención é continuar desenvolvendo esta liña a través das redes, combinando contido divulgativo e creativo porque estes días en Mariñán tamén xurdiron novas colaboracións e novas ideas.

Clausura

Tamén os asistentes ao acto de clausura salientaron a importancia destas residencias como un apoio á creación, “ofrecendo tempo, espazo e acompañamento ós participantes para desenvolver os seus proxectos en condicións axeitadas”, indica a Deputación da Coruña. 

Na súa intervención, a deputada Natividade González destacou que, por primeira vez, “creadoras e creadores de contido forman parte deste programa”, ao tempo que reafirmou o seu compromiso para que “as Residencias Artísticas Mariñán sigan crecendo” e continuen sendo “todo un referente para o noso país”, engadiu a deputada da Área de Cultura.

Asimesmo, eloxiou o compromiso dos comisarios: Roberto Abuín (Literatura e Pensamento), quen puxo en valor que “existan este tipo de espazos no noso país” e destacou que, además da convivencia artística e intelectual, nestes días “creanse tamén amizades e técense redes”, “o que levamos dentro cando saímos”; Aitana Cuétara (Música), quen salientou que é esencial que “eses procesos tamén permitan o erro, para que poñan a súa creatividade diante e, se non funciona, que o volvan tentar”, e Xiana Iglesias (Creación de Contidos Socioculturais en Redes) que definiu as residencias como “un bo espazo no que poder profesionalizarse un pouquiño máis” e un “lugar marabilloso para se xuntar, desvirtualizar, crear sinerxías”. 

Na categoría de Música estiveron O Xoán Faiado (Xoán Fórneas), Gallaecia Ensemble Barroco, Tránsito e PAVA; na de Literatura, Javier Humberto Rodríguez Alonso (‘Nunca morreramos tan xuntos’) e Petra Iglesias Gallego (‘Disforia: unha mancha de pel allea’) e en Pensamento, Cristina Rodríguez Barrado, con ‘PIM PAM PUM: un entroido!’, e Carlos Fernández López, con ‘Curvas e pregos. Escuma ou Crinas’.

No apartado de Creación de Contidos Socioculturais en Redes Sociais, además de 'Seculos Escuros' de Laura Villar, desenvolvéronse os proxectos ‘CienciA: catro pioneiras galegas’, de Yeray Folgar Cameán; ‘Cultura ao descuberto’, de Candela Lola Battiato Miñones; ‘carlotaghatos’, de Carlota Casal Ramos, e ‘Adochinto’, de Leticia Mayán Rodríguez.

Te puede interesar

Protesta convocada por una plataforma contraria a la moción de censura en Lugo

Dos mil personas protestan ante el Ayuntamiento de Lugo en contra de la moción de censura
Agencias
Manolo García (i) y Quimi Portet (d) componentes de El Útimo de la Fila

Los fans, tras el cambio de El Último de la Fila al Monte do Gozo: de la resignación a la completa indignación
Óscar Ulla
Laura Villar, deseñadora de moda a estilista, nos xardíns de Mariñán

Laura Villar, creadora de Aranga que asistiu ás Residencias de Mariñán: “Esta experiencia deume a seguridade que antes non tiña”
Lucía Tenreiro
Los premios se entregaron ayer en un acto en Palexco

Boas Prácticas en Servizos Sociais 2026: seis entidades que cambian vidas
Lucía Tenreiro