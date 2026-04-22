Bergondo une arte y memoria para rendir homenaje a las mujeres que dejan huella

Imagen de un taller para aprender a coser recopilada a través de Bergondo en Feminino Concello de Bergondo

Bergondo reanuda las actividades de visibilización y memoria ‘Bergondo enmarcadas dentro de 'Feminino 2026’ con una iniciativa que aúna arte, recuerdos y diálogo, y que se desarrollará mañana en el Centro Social Josefa Crespo Veiga de Cortiñán. Con la denominación 'Coser a Historia', Verónica Ramilo impartirá un taller de fotobordado en horario de 17.00 a 20.00.

Este taller se plantea como espacio de arte, palabra y costura para bordar fotografías de vida a través de una dinámica que invita a los asistentes a transformar sus recuerdos en una creación artística colectiva para la que contarán con imágenes elegidas de cada una de las asistentes, que deberán escoger la de una mujer que resulte inspiradora, indicaron desde el Ayuntamiento de Bergondo.

Durante la sesión, los asistentes intervendrán sus fotografías a través de la costura manual, creando un espacio de encuentro donde se compartirán historias y conversaciones sobre aquellas mujeres que han dejado huella en sus vidas, y donde elaborarán una pieza única para exponer con la máquina de coser de 'Fina a Costureira'.