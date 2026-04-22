Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Bergondo une arte y memoria para rendir homenaje a las mujeres que dejan huella

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
22/04/2026 15:33
Imagen de un taller para aprender a coser recopilada a través de Bergondo en Feminino
Concello de Bergondo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Bergondo reanuda las actividades de visibilización y memoria ‘Bergondo enmarcadas dentro de 'Feminino 2026’ con una iniciativa que aúna arte, recuerdos y diálogo, y que se desarrollará mañana en el Centro Social Josefa Crespo Veiga de Cortiñán. Con la denominación 'Coser a Historia', Verónica Ramilo impartirá un taller de fotobordado en horario de 17.00 a 20.00.

Este taller se plantea como espacio de arte, palabra y costura para bordar fotografías de vida a través de una dinámica que invita a los asistentes a transformar sus recuerdos en una creación artística colectiva para la que contarán con imágenes elegidas de cada una de las asistentes, que deberán escoger la de una mujer que resulte inspiradora, indicaron desde el Ayuntamiento de Bergondo

Durante la sesión, los asistentes intervendrán sus fotografías a través de la costura manual, creando un espacio de encuentro donde se compartirán historias y conversaciones sobre aquellas mujeres que han dejado huella en sus vidas, y donde elaborarán una pieza única para exponer con la máquina de coser de 'Fina a Costureira'.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Bergondo une arte y memoria para rendir homenaje a las mujeres que dejan huella
Lucía Tenreiro
Presentación de la campaña en el parque da Igrexa de Cambre

La Xunta inicia la campaña de retirada de nidos de velutina
Noelia Díaz
Trabajadoras de South junto a Javier Cañás, fundador de Etiem

Etiem, empresa con sede en Arteixo, viste a más de 2.000 empleados en 36 aeropuertos
Iván Aguiar
Casino Atlántico de A Coruña

El Casino Atlántico de A Coruña celebra su 'Noche de Feria' con una propuesta inspirada en la Feria de Abril
Redacción