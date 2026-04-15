Bergondo continúa con la programación de “Bergondo en feminino” 2026 con un scape room

La propuesta está diseñada específicamente para personas adultas y jóvenes mayores de 12 años Cedida

Tras su aplazamiento inicial, el Concello de Bergondo retoma la actividad de "Bergondo en feminino" con la celebración de la ruta "Scape Room Bergondo en feminino" este viernes, 17 de abril. Esta cita es una nueva actividad que se lleva a cabo este año dentro del programa municipal de visibilización de la mujer, una iniciativa que fue premiada por la Federación Española de Municipios y Provincias gracias a sus buenas prácticas en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género.

La actividad comenzará a las 18:00 horas desde A Senra y tendrá una duración estimada de una hora y media. La propuesta está diseñada específicamente para personas adultas y jóvenes mayores de 12 años, ofreciendo una experiencia dinámica que combina el conocimiento del entorno con el reconocimiento de la historia de las mujeres en el municipio.

La participación en la ruta es totalmente gratuita, aunque requiere de inscripción previa obligatoria a través del enlace oficial habilitado por el Concello (www.i.gal/BEF2026). Para resolver cualquier duda o solicitar información adicional sobre esta jornada o las próximas citas de la programación, las personas interesadas pueden contactar con el departamento de Servicios Sociales mediante el teléfono 981 791 252 (ext. 4) o a través del correo electrónico serezabel.rodriguez@bergondo.gal.