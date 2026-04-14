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Un arresto a media mañana en pleno centro de Guísamo sorprende a los vecinos
Bergondo

Un arresto a media mañana en pleno centro de Guísamo sorprende a los vecinos

Fran Moar
Fran Moar
14/04/2026 12:07

La presencia de la Guardia Civil rompió la relativa calma que, a diario, otorga el tráfico de vehículos en pleno centro de la localidad bergondesa de Guísamo. Varias patrullas policiales, en torno a las 08.30 horas, se desplazaron hasta el número 28 del lugar de Brea y los agentes procedieron al registro de uno de los pisos.

A lo largo de las dos horas que duró la operación se procedió a la incautación de diverso material, entre otros útiles, un cortacésped que depositaron en una furgoneta estacionada en la N-VI, vía que divide de norte a sur una de las parroquias más pobladas del municipio de Bergondo. Alrededor de las 11.30 horas finalizó la operación con la detención de un hombre.

Los motivos del arresto se desconocen por el momento. Sin embargo, podrían estar relacionados con una oleada de robos y hurtos que tuvieron lugar en la zona a lo largo de las últimas semanas.

Entre los afectados se encontrarían el bar de la Sociedad de Guísamo y una conocida empresa de fontanería de la localidad.

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