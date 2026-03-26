Los interesados en acudir a la Escuela Infantil Municipal de Bergondo pueden solicitarlo hasta el día 23

Escola Infantil Municipal (EIM) de Bergondo Cedida

Bergondo mantendrá abierto entre los días 1 y 23 de abril el trámite para solicitar plaza en la Escuela Infantil Municipal (EIM) de cara al curso escolar 2026-27.

El servicio está dirigido a los menores del municipio, estableciendo como requisito de edad no haber cumplido los 3 años a fecha de 31 de diciembre de 2026.

Como novedad, las madres gestantes pueden solicitar plaza en este periodo del 1 al 23. En este caso, la solicitud será baremada y quedará en lista de reserva, formalizándose la admisión tras el nacimiento y siempre que se cumpla con la edad mínima reglamentaria, informaron desde Bergondo.

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La asignación de las plazas vacantes se realizará teniendo en cuenta el baremo establecido por la Xunta. No obstante, el Concello de Bergondo ha establecido un orden de prioridad claro para la adjudicación, donde se tendrá en cuenta que las familias estén empadronadas con un mínimo de seis meses de antigüedad o que, en caso de no estarlo, que los progenitores o tutores legales del menor tengan un puesto de trabajo regular en Bergondo. En tercer lugar serán las familias residentes en municipios limítrofes, explican desde el Gobierno de PSOE y AV.

Las familias interesadas tienen a su disposición dos vías para presentar su solicitud: la telemática (opción preferente), a través de la sede electrónica municipal, cumplimentando los formularios correspondientes y adjuntando la documentación requerida para la valoración sociofamiliar, laboral y socioeconómica; o la presencial en el Registro General del Concello de Bergondo, en horario de 09.00 a 14.00.