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Bergondo

Bergondo celebra los ‘900 anos de memoria en pedra’ del monasterio de San Salvador

Redacción
21/03/2026 15:24
Representantes institucionales, eclesiásticos y vecinos se reunieron en una jornada histórica para el municipio
Representantes institucionales, eclesiásticos y vecinos se reunieron en una jornada histórica para el municipio
Javier Alborés
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El Concello de Bergondo ha inaugurado este sábado, 21 de marzo, de forma oficial la programación de actos conmemorativos por el 900 aniversario del primer documento conservado del monasterio de San Salvador. Bajo el lema '900 anos de memoria en pedra', el acto celebrado en la iglesia del monasterio congregó a numerosas autoridades, alcaldes y regidoras de la zona, y vecinos, dando el pistoletazo de salida a un año de actividades culturales y divulgativas.

El evento, conducido por el periodista Alfonso Hermida, comenzó de manera emotiva con la entrada de un monje benedictino y la lectura de la traducción del facsímil de la donación realizada por la condesa mayor Roderici. A continuación, se sucedieron las intervenciones institucionales, que contaron con la participación del párroco de Bergondo, Rubén Aramburu; la abadesa de San Paio de Antealtares, Almudena Vilariño; el presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, José Antonio Santiso Miramontes; el portavoz del gobierno de la Deputación da Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro; el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo; el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos; y el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

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Las imágenes del 900 aniversario del monasterio de San Salvador de Bergondo

Representantes institucionales, eclesiásticos y vecinos se reunieron en una jornada histórica para el municipioVer más imágenes

Durante su intervención de cierre, la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, puso en valor la importancia de esta efeméride comparándola con hitos como el 800 aniversario de la Catedral de Tui. "O noso mosteiro é un Ben de Interese Cultural (BIC) e, ademais, un punto clave do Camiño Mariñán", afirmó, destacando que este nuevo itinerario cultural de interés autonómico es "unha aposta firme e ilusionante de cara ao vindeiro 2027". La regidora insistió en que el monasterio "é un espazo único que aglutina a todos os bergondeses" y agradeció el trabajo de todos los implicados en la conservación y puesta en valor del templo, incluyendo a Cáritas y a las personas voluntarias de la parroquia.

Música, historia y una visita exclusiva

El acto estuvo amenizado por la música de Keilin y Vilariño y contó con la proyección de un vídeo documental dividido en dos partes que repasó los nueve siglos de historia del Mosteiro de San Salvador. Además, la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, instaló en uno de los espacios expositivos del monasterio, un stand para poner en valor el territorio.

Tras el bloque institucional, los asistentes pudieron disfrutar de una visita guiada comentada por el recinto. Uno de los grandes atractivos de este recorrido fue el acceso a la capilla de Santa Catalina, posible gracias a la generosidad de la familia Aldao, propietaria del espacio. En los pasillos del convento se han instalado paneles informativos para que las personas asistentes pueden conocer al detalle cómo han sido sus 900 años de vida.

La jornada festiva concluyó con un momento de confraternización en el que se ofreció una degustación del tradicional vino de misa acompañado de la Torta Mosteiro de Bergondo, elaborada por San Isidro Bakery.

Un año lleno de actividades

Con este acto, arranca una amplia programación que el Concello de Bergondo ha diseñado para "seguir dándolle vida" al monasterio. A lo largo de todo el año 2026, se organizarán conciertos, representaciones teatrales, exposiciones y visitas para grupos. Precisamente, a partir del mes de abril darán comienzo las visitas guiadas regulares, con el objetivo de que tanto los vecinos como los visitantes puedan conocer de cerca este importante patrimonio.

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