La Diputación ya dispone de todos los informes favorables para ampliar la vía en Guísamo, en el tramo de Villa Julia

Formoso visitó el lugar en octubre de 2025 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Salvo nuevos recursos judiciales o cortapisas legales varias, nada descartable, la ampliación de la vía provincial DP-0810, en el tramo situado en las inmediaciones de la bergondesa Villa Julia, en Guísamo, ya cuenta con todos las autorizaciones pertinentes. La Diputación ya tiene todos los permisos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y del Adif para llevar a cabo una iniciativa que eliminará un destacado punto negro del tráfico en la comarca, en general, y de la parroquia de Guísamo, en particular.

El anuncio tiene lugar cinco meses después de que el propio presidente provincial, Valentín González Formoso, visitase la zona, en compañía de la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, para comprometerse con los vecinos en que la ampliación de la vía se ejecutaría “en el menor plazo posible porque por encima de la vida de las personas no hay nada”. Apuntaba, no obstante, que la intervención se realizará con respeto al patrimonio y procurando la mínima afectación a la propiedad que cuenta con cierta protección por su calidad arquitectónica.

Características

Cabe recordar que el tramo afectado, entre los puntos kilométricos 4,250 y 4,400, presenta una calzada muy estrecha, radios de curva reducidos, visibilidad limitada y ausencia de espacio peatonal, pese a ser una zona densamente poblada y un intenso tráfico que incluye vehículos pesados. La Diputación, el Ayuntamiento de Bergondo, los vecinos e incluso los automovilistas consideran la actuación como urgente y prioritaria.

El borrador del proyecto, si no es objeto de modificaciones, contempla el ensanche de la calzada y la construcción de una senda peatonal para mejorar la seguridad vial en donde a lo largo de más de 20 años se han registrado múltiples incidentes de tráfico, entre ellos la muerte de un ciclista en febrero de 2020.

Precedentes judiciales

La reforma del tramo de Villa Julia chocó hasta en dos ocasiones con la Justicia, en mayúscula. La primera, en 2005, finalizó con una sentencia favorable al propietario del inmueble al amparo de un informe desfavorable de Patrimonio a la expropiación del cierre y parte de la finca alegando que se trataba de un inmueble protegido y recibiría un impacto negativo ya que el edificio se vería perjudicado.

El fallo judicial obligó a la Diputación a renunciar a la ampliación de la calzada en este tramo de la vía. El ejecutivo provincial se comprometió en aquel momento a analizar nuevas alternativas, pero los trámites quedaron en punto muerto hasta 2020, cuando el anteriormente mencionado atropello mortal del ciclista reactivó las protestas vecinales.

La Diputación retomó las gestiones y un año después, el propietario solicitó a la Xunta incluir un magnolio que limita con el cierre de la finca en el Catálogo de Árbores Senlleiras. La Diputación y Bergondo se opusieron, al interpretarlo como un intento de impedir la ampliación de la vía. El Gobierno autonómico denegó la solicitud y el propietario recurrió sin éxito a los tribunales, que en esta ocasión rechazaron su recurso.

La actitud mostrada por el dueño fue siempre muy criticada por la propia alcaldesa. “No puede ser que la Justicia avale los intereses de una persona por encima del bien común y de la seguridad de las personas que circulan por una carretera con muchísimo tráfico. Hubo hasta amenazas muy serias del propietario a los técnicos de la Diputación”, se lamentaba.