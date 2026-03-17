Bergondo abre el plazo de inscripción para el programa de conciliación de Semana Santa

Uno de los juegos que se realizan en el campamento EC

El Concello de Bergondo pondrá en marcha un nuevo programa de fomento de la conciliación coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa. Esta iniciativa tiene como objetivo principal favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores, progenitores o tutores responsables de menores durante estos días no lectivos.

El programa está dirigido a alumnos y alumnas de entre 3 y 16 años que estén empadronados en el municipio. Para poder preinscribirse, los progenitores deben justificar que se encuentran trabajando durante los días y el horario en los que se desarrolla el programa. Además, se ofrece la flexibilidad de poder beneficiarse de este servicio por días sueltos.

Las actividades se llevarán a cabo los días 30 y 31 de marzo, y el 1 y 6 de abril. El horario principal será de 9:00 a 14:00 horas, incluyendo un desayuno aproximado a las 8:30 horas. Para aquellas familias que lo necesiten, se habilitará un horario ampliado desde las 7:30 hasta las 15:00 horas.

Durante el campamento, los participantes disfrutarán de una variada programación que incluye actividades deportivas, manualidades, informática (educación digital), inglés, teatro, salud, sensibilización en igualdad, primeros auxilios y refuerzo educativo. El precio público de este servicio es de 5 euros por día.

El Concello contempla diferentes reducciones en las cuotas: un 50% de descuento para familias numerosas y para personas inscritas en el Programa de Voluntariado de los Servicios Sociales Municipales, y hasta un 100% de bonificación para familias en situación de vulnerabilidad, previo informe del Área de Bienestar Social.

Plazos y procedimiento de inscripción

El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta las 23:59 horas del 19 de marzo.

Las familias tienen a su disposición diferentes vías para formalizar la preinscripción:

· A través del formulario disponible en la página web del Concello (bergondo.gal, sección Novas > Actividade Fomento da Conciliación Semana Santa 2026).

· Vía correo electrónico, preferentemente a la dirección educacion@bergondo.gal.

· Vía telemática a través de la sede electrónica municipal.

· De forma presencial en la Casa da Cultura, en horario de 9:30 a 14:30 horas.

El número total de plazas ofertadas es de 30. Para garantizar el correcto desarrollo del programa, será necesario un mínimo de 8 y un máximo de 12 participantes por grupo cada día.

En caso de que el número de solicitudes supere al de plazas disponibles, el nivel de renta per cápita de la unidad familiar será el criterio preferente para la adjudicación, salvo en casos justificados de necesidad inmediata. De ser necesario, el 23 de marzo a las 10 horas se realizará un sorteo público en la Casa da Cultura.

El listado provisional de admitidos se publicará el 20 de marzo en la web municipal y en la Casa da Cultura, abriéndose un periodo de reclamaciones los días 20, 21 y 22 de marzo. La lista definitiva se dará a conocer el 23 de marzo. Finalmente, el pago de la actividad deberá efectuarse los días 24 y 25 de marzo tras recibir la carta de pago por correo electrónico.