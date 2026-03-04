Bergondo prepara el 900 aniversario del Mosteiro de San Salvador

Mosteiro de San Salvador en Bergondo Cedida

El Concello de Bergondo celebrará el próximo sábado 21 de marzo el acto que dará el pistoletazo de salida a las diferentes acciones que se llevarán a cabo para conmemorar el 900 aniversario del primer documento conservado del Mosteiro de San Salvador y que se englobarán bajo el lema ‘900 anos de memoria en pedra’.

En el acto, que tendrá lugar en el propio monasterio a partir de las 12 horas, participarán representantes institucionales y eclesiásticos, además de toda aquella persona que desee formar parte de este momento histórico. Además de los discursos de las autoridades, habrá un pequeño concierto de piano a cargo de Keilin y Vilariño, y se realizará una visita guiada al espacio expositivo que se instalará en las diferentes estancias del monasterio.

A lo largo del 2026 el Concello tiene previsto organizar diferentes actividades, visitas para grupos y exposiciones que se irán anunciando progresivamente para crear una programación viva que permita al visitante repetir la experiencia en diferentes momentos del año. La visita incluirá el acceso a la capilla de Santa Catalina gracias a la autorización recibida por parte de sus propietarios, la familia Aldao.

‘900 anos de memoria en pedra’

Los actos que dan comienzo el 21 de marzo y que se extenderán a lo largo de todo el año conmemoran los novecientos años del primer documento conservado del monasterio de San Salvador de Bergondo: una donación, hecha por la condesa mayor Roderici, viuda en ese momento del conde de Traba, Pedro Froylaz (el noble gallego más importante de su tiempo), junto a sus hijos, a favor del monasterio.

En este primer documento, la condesa entrega al abad Rosendo y a los monjes la iglesia de "Santo Vincenzo de Marrugio” (la actual San Vicente de Moruxo) a la comunidad de monjes. Se conserva actualmente en la Real Academia Galega, formando parte del Fondo Murguía.

Imagen específica

La imagen corporativa de la iniciativa gira alrededor de un logotipo inspirado en los elementos simbólicos que adornan los tímpanos de los accesos al templo. Las entradas sur y occidental presentan arcos lobulados con una sencilla decoración a base de alvéolos, presente principalmente en el románico hispano y francés (aunque no muy frecuente), que tiene su origen en el oriente musulmán y penetra en el arte cristiano hispánico medieval con motivo de la ampliación de la mezquita aljama de Córdoba, en tiempos del califato omeya.

Al mismo tiempo, un segundo elemento, una figura cruciforme que luce en el tímpano del acceso norte al templo de Bergondo, sirve para desarrollar un anagrama con el nombre del concello. El color rojo elegido proviene de la característica pigmentación de los elementos de piedra durante el románico y épocas posteriores, de los que hay rastros en los sepulcros góticos que se conservan en la iglesia o en la portada renacentista del claustr