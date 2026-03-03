Fina Paulos recoge nuevo galardón en Madrid: Premio a Experiencias Educativas en Competencia Digital

Paulos recogió el Premio a Experiencias Educativas en Competencia Digital Cedida

La profesora natural de Bergondo, Fina Paulos Lareo, ha sido galardonada en Madrid en los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado, unos galardones de ámbito estatal convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Fina Paulos ha logrado este importante reconocimiento en la modalidad colectiva junto a su compañero Óscar Manuel Rey Calo, con quien imparte docencia en el IES Maximino Romero de Lema, en Baio (Zas).

El premio distingue una innovadora propuesta pedagógica desarrollada por ambos que exporta un Recurso Educativo Abierto centrado en el Río Miño. Este trabajo destaca por su decidida apuesta por la gamificación, la Inteligencia Artificial, la realidad aumentada y el aprendizaje colaborativo, logrando acercar las nuevas tecnologías de forma práctica al entorno rural.

Durante el acto de entrega celebrado en la capital, Fina Paulos y sus compañeros de galardón (entre los que también se encontraba la docente Lorena Cerdeiro en la modalidad individual) destacaron el valor de la enseñanza pública fuera de los grandes núcleos urbanos.

"Desde centros rurales podemos liderar la vanguardia educativa apostando por redes colaborativas, conocimiento compartido y metodologías como el aprendizaje por proyectos o la orientación al servicio social con el alumnado en el centro", subrayaron.

Asimismo, los premiados aprovecharon la ocasión para agradecer la implicación y el apoyo constante tanto de las familias como del alumnado que ha participado en el desarrollo de estos proyecto

Tras recoger el premio estatal, Fina Paulos mantiene firme su compromiso de seguir impulsando desde las aulas experiencias educativas que logren fusionar tecnología, creatividad y vínculo territorial, contribuyendo así a ampliar las oportunidades de futuro de sus alumnos y alumn