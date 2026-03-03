Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergondo

Fina Paulos recoge nuevo galardón en Madrid: Premio a Experiencias Educativas en Competencia Digital

Redacción
03/03/2026 13:54
Premio a Experiencias Educativas en Competencia Digital
Paulos recogió el Premio a Experiencias Educativas en Competencia Digital
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La profesora natural de Bergondo, Fina Paulos Lareo, ha sido galardonada en Madrid en los I Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado, unos galardones de ámbito estatal convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Fina Paulos ha logrado este importante reconocimiento en la modalidad colectiva junto a su compañero Óscar Manuel Rey Calo, con quien imparte docencia en el IES Maximino Romero de Lema, en Baio (Zas). 

El premio distingue una innovadora propuesta pedagógica desarrollada por ambos que exporta un Recurso Educativo Abierto centrado en el Río Miño. Este trabajo destaca por su decidida apuesta por la gamificación, la Inteligencia Artificial, la realidad aumentada y el aprendizaje colaborativo, logrando acercar las nuevas tecnologías de forma práctica al entorno rural.

Durante el acto de entrega celebrado en la capital, Fina Paulos y sus compañeros de galardón (entre los que también se encontraba la docente Lorena Cerdeiro en la modalidad individual) destacaron el valor de la enseñanza pública fuera de los grandes núcleos urbanos. 

"Desde centros rurales podemos liderar la vanguardia educativa apostando por redes colaborativas, conocimiento compartido y metodologías como el aprendizaje por proyectos o la orientación al servicio social con el alumnado en el centro", subrayaron.

Fina Paulos, en Coristanco, donde impartió un curso formativo

Fina Paulos | “Los alumnos merecen y necesitan ser escuchados”

Más información

Asimismo, los premiados aprovecharon la ocasión para agradecer la implicación y el apoyo constante tanto de las familias como del alumnado que ha participado en el desarrollo de estos proyecto

Tras recoger el premio estatal, Fina Paulos mantiene firme su compromiso de seguir impulsando desde las aulas experiencias educativas que logren fusionar tecnología, creatividad y vínculo territorial, contribuyendo así a ampliar las oportunidades de futuro de sus alumnos y alumn

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez recibió a los ganadores de los certámenes de FP

Manuel Prada, el alumno coruñés que irá al Mundial de Formación Profesional en China
Redacción
Pasajeros en el aeropuerto de Doha

El Gobierno inicia la evacuación de españoles de Oriente Próximo
EFE
Audiencia Provincial de A Coruña

Los acusados de encerrar y atar a un octogenario en Betanzos alegan que tenían miedo a que se cayese
EP
El grupo de estudiantes en Jordania a la espera de coger un ferri a Egipto

La odisea de un grupo de Erasmus de Galicia que intenta salir de Jordania
EP