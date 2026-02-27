El misterio de una sepultura desaparecida y la voz eterna de ‘A Poeta das Mariñas’

Homenaje a Filomena Dato en el centenario de su muerte en Moruxo Carlota Blanco

Cien años de la muerte de Filomena Dato Muruais. El Ayuntamiento de Bergondo y la asociación de vecinos recordaron a la escritora ourensana con una ofrenda en el cementerio donde descansan sus restos y donde, ante la ausencia de la sepultura –los expertos, entre ellos el sacerdote Rubén Aramburu, uno de los que más ha avanzado en las investigaciones, sostienen que se ocultó durante unas obras de ampliación de los enterramientos en los años 50– se instaló un monumento en memoria de ‘A Poeta das Mariñas’, ilustre vecina del Pazo do Curro.

El evento, enmarcado dentro del ‘Ano Filomena Dato Muruais e Alejandro Pérez Lugín’, sirvió para conmemorar el centenario de su adiós y exaltar su obra y su indiscutible herencia cultural y social, como voz valiente del ‘Rexurdimento’ y como “defensora incansable dos derechos das mulleres”, intervino la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez.

El acto también contó con los recitados de Natalia Alonso y Marta Dacosta, distinguidas en las últimas ediciones del Premio de Poesía Filomena Dato, y de la escritora Dores Tembrás, quienes pusieron voz al recuerdo de la autora de ‘Follatos’, con el que se convirtió “na segunda muller, despois da inmensa Rosalía de Castro”, en publicar una obra íntegramente en el idioma de Galicia.

La Agrupación de Música Tradicional de Bergondo puso la nota musical y algunos asistentes se animaron a dar lectura a versos escritos entre Ourense, su ciudad natal, y Moruxo. “Hoxe reunímonos para saldar unha débeda de gratitude, de xustiza e de admiración neste lugar de recollemento e de memoria”, expuso Pérez Máquez. “Filomena –continuó– a quen Pérez Lugín bautizou como ‘Poeta das Mariñas’, elixiu a nosa terra para pasar os últimos anos da súa vida, e desde o Concello de Bergondo temos o compromiso irrenunciable de que o seu nome non quede no esquecemento”, y de ahí las numerosas actividades que se organizan este 2026.

La regidora quiso hacer especial hincapié en la trascendencia histórica de Dato, que “foi moito máis ca unha escritora, foi unha pioneira absoluta” y no dudó en rebatir, uno a uno, “os prexuízos” de aquella época, con obras tan rotundas como ‘En Defensa das Mulleres', con la que se impuso en los Xogos Florais de Ourense en el año 1887.