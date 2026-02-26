El Polígono de Bergondo y Fundación Mencer se alían para ofrecer acompañamiento psicológico en el marco del proyecto “Bienestar 360”

Momento de la firma del convenio entre el Polígono de Bergondo y la Fundación Mencer Cedida

La Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo ha anunciado el lanzamiento de Bienestar 360, una iniciativa pionera en el ámbito de los parques empresariales gallegos que sitúa la salud integral y el bienestar de las más de 3.500 personas trabajadoras del recinto en el eje de la cultura laboral y la estrategia empresarial.

Consolidado tras doce años como referente en seguridad y prevención de riesgos laborales, el polígono da ahora un paso más con un proyecto que busca abordar de forma global tanto la salud física como la emocional en el entorno de trabajo.

Un cambio de paradigma frente a las estadísticas laborales

El programa nace tras un análisis de la realidad actual en materia de salud laboral. Los problemas cardiovasculares representan el 41% de las muertes en el lugar de trabajo, mientras que la salud mental se ha convertido en una de las principales causas de absentismo.

Ante este escenario, Bienestar 360 pretende intervenir de forma positiva en la vida de los empleados, entendiendo que el entorno laboral es un espacio clave para fomentar hábitos saludables, prevenir enfermedades y reforzar la motivación y el compromiso.

Alianza estratégica con Fundación Mencer

Como pilar central del proyecto, se ha formalizado un convenio de colaboración entre la entidad gestora del área empresarial y la Fundación Mencer, organización centrada en la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Gracias a esta alianza, se implementa de manera inmediata un servicio de apoyo psicológico gratuito y exclusivo para las personas trabajadoras del polígono.

Características del servicio:

Objetivo: ofrecer acompañamiento psicoeducativo orientado al bienestar emocional, la gestión del estrés y el refuerzo de la motivación personal.

ofrecer acompañamiento psicoeducativo orientado al bienestar emocional, la gestión del estrés y el refuerzo de la motivación personal. Formato: sesiones presenciales u online, garantizando flexibilidad y conciliación.

sesiones presenciales u online, garantizando flexibilidad y conciliación. Confidencialidad: el servicio se desarrollará bajo estrictos criterios de ética profesional y protección de datos.

Esta colaboración refuerza el compromiso social del Polígono de Bergondo, integrando el bienestar emocional dentro de su estrategia de prevención y responsabilidad empresarial.

Acciones inmediatas y participación activa

El despliegue de Bienestar 360 responde directamente a las demandas de la plantilla. Según una encuesta reciente, el 87% de los trabajadores manifestó su interés en participar en talleres y programas de salud, destacando especialmente la psicología, la fisioterapia y el manejo del estrés.

Entre las primeras medidas ya en marcha destacan:

Pilates Evolution: sesiones semanales de 30 minutos todos los miércoles a las 13:30 horas, dirigidas a combatir el sedentarismo y mejorar la higiene postural.

sesiones semanales de 30 minutos todos los miércoles a las 13:30 horas, dirigidas a combatir el sedentarismo y mejorar la higiene postural. Foro de PRL y RRHH: previsto para el mes de marzo, con el objetivo de definir nuevas acciones y adaptar horarios y formatos a las necesidades reales del colectivo.

Con esta iniciativa, el Área Empresarial de Bergondo apuesta por la inversión en salud como una estrategia inteligente: no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que contribuye a reducir la rotación, retener talento y fortalecer la competitividad de las empresas del entorno.

Bienestar 360 se presenta así como un modelo replicable que podría marcar un antes y un después en la gestión del bienestar dentro de los parques empresariales gallegos.