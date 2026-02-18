Los animales sueltos en las vías, la alerta que no cesa: 92 avisos a Protección Civil de Bergondo en 2025
La Agrupación de Protección Civil de Bergondo cerró el año con más de setecientas intervenciones (737) y, aunque con una merma de las actuaciones por animales sueltos, esta sigue siendo una de las cuestiones de las que, por tercer año consecutivo, advierten los voluntarios, puesto que el número sigue rondando el centenar (92).
Un asunto alarmante “pola súa incidencia na seguridade viaria” y porque, un año más, se sitúa como tercera causa de intervención, por detrás de los operativos especiales (288) y los accidentes de circulación (160).
Además, estas cifras consolidan el servicio como “esencial na seguridade viaria e na atención á veciñanza” durante el 2025.
Las incidencias relacionadas con el tráfico volvieron a ocupar un sitio destacado en la actividad anual de la agrupación, que atendió 160 accidentes, a los que se suman los 92 avisos mencionados por animales y otras 46 incidencias de circulación de otra naturaleza, lo que refuerza el cometido de Protección Civil “no apoio diario á mobilidade segura no municipio” de Bergondo.
En cuanto a los operativos de prevención en la organización de eventos y la asistencia a otros servicios, se alcanzaron los 288 en 2025. A estas actuaciones se unieron “72 gardas presenciais, fundamentais para garantir unha resposta rápida e eficaz ante calquera emerxencia”, detalla la memoria de Protección Civil de Bergondo.
En el apartado nombrado como “outras incidencias”, que se sitúa en 58 y son acciones al margen de las habituales, se recogen “diversos apoios á cidadanía e ao Concello de Bergondo”.
En el ámbito sanitario, la AVPC ofreció asistencia directa en dos ocasiones, “sempre en coordinación cos recursos sanitarios competentes” y, a solicitud de otros cuerpos de seguridad, realizaron otras siete intervenciones, lo que confirma el valor “da colaboración interadministrativa na xestión de emerxencias”, del mismo modo que las doce intervenciones en materia de salvamento avalan la a importancia “da formación específica do voluntariado para afrontar con garantías este tipo de situacións de maior risco”, señala Protección Civil de Bergondo.
La agrupación bergondesa también destacó que “estas 737 intervencións son o resultado do compromiso dun equipo de voluntariado que dedica o seu tempo libre á protección da veciñanza, moitas veces en horarios e condicións complexas” y del respaldo del Ayuntamiento de Bergondo, al que agradecieron expresamente poder disponer “dos medios materiais e a formación necesarios para seguir mellorando a capacidade de resposta ante calquera emerxencia no municipio”, en cualquiera de las nueve parroquias que lo componen: Babío, Bergondo, Cortiñán, Guísamo, Lubre, Moruxo, Ouces, Rois y Vixoi.