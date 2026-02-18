Cae un árbol a la entrada de la AP-9 en Bergondo

Árbol caído a la entrada de la autopista en Guísamo L.T.

Los conductores que en la mañana de este miércoles circulaban por Guísamo (Bergondo) se encontraron con que el viento había derribado un árbol a la entrada de la autopista AP-9.

El acceso a la vía quedó totalmente cortado por el árbol, que cayó en una jornada en la que está activada la alerta amarilla en la zona por fuertes rachas superiores a los 70 kilómetros por hora.

Los servicios de emergencia fueron alertados de la presencia del árbol, sin embargo, cuando se acercaron a la zona este ya había sido retirado por algún ciudadano.