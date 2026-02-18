Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Bergondo

Cae un árbol a la entrada de la AP-9 en Bergondo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
18/02/2026 14:34
Árbol caído a la entrada de la autopista en Guísamo
Árbol caído a la entrada de la autopista en Guísamo
L.T.
Los conductores que en la mañana de este miércoles circulaban por Guísamo (Bergondo) se encontraron con que el viento había derribado un árbol a la entrada de la autopista AP-9.

El acceso a la vía quedó totalmente cortado por el árbol, que cayó en una jornada en la que está activada la alerta amarilla en la zona por fuertes rachas superiores a los 70 kilómetros por hora. 

La borrasca ‘Nils’ impacta en el área coruñesa: trenes detenidos y árboles caídos

Los servicios de emergencia fueron alertados de la presencia del árbol, sin embargo, cuando se acercaron a la zona este ya había sido retirado por algún ciudadano.

