Un chico de 20 años resulta herido al ser alcanzado con su patinete por un coche en Lubre

El atropello se registró en un cruce y por las dificultades del rescate se movilizaron numerosos efectivos Cedida

Un chico de 20 años de edad que circulaba en patinete resultó herido al ser alcanzado por un coche a la altura de un cruce en San Juan de Lubre, en Bergondo.

El atropello ocurrió a las 14.08 horas cuando un vecino alertó a Protección Civil de Bergondo. Una vez allí, los voluntarios, que se desplazaron con dos vehículos, al ver una situación tan complicada ya que el herido estaba atrapado, avisaron a Emerxencias 112, que movilizó a Bomberos de Betanzos, la Guardia Cvil de Tráfico y dos ambulancias del 061, que acudieron con un médico y una enfermera del PAC de Sada.

El rescate, que los servicios de emergencias definieron como "complicado ya que el chico quedó debajo del vehículo que, a su vez, quedó en una cuneta" se completó con el traslado del herido al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Durante el operativo se cortó la vía que va de Ruadalama a Guinlle.