Un chico de 20 años resulta herido al ser alcanzado con su patinete por un coche en Lubre
Un chico de 20 años de edad que circulaba en patinete resultó herido al ser alcanzado por un coche a la altura de un cruce en San Juan de Lubre, en Bergondo.
El atropello ocurrió a las 14.08 horas cuando un vecino alertó a Protección Civil de Bergondo. Una vez allí, los voluntarios, que se desplazaron con dos vehículos, al ver una situación tan complicada ya que el herido estaba atrapado, avisaron a Emerxencias 112, que movilizó a Bomberos de Betanzos, la Guardia Cvil de Tráfico y dos ambulancias del 061, que acudieron con un médico y una enfermera del PAC de Sada.
El rescate, que los servicios de emergencias definieron como "complicado ya que el chico quedó debajo del vehículo que, a su vez, quedó en una cuneta" se completó con el traslado del herido al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).
Durante el operativo se cortó la vía que va de Ruadalama a Guinlle.