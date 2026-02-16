Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Bergondo

Erundina, la nueva centenaria de Bergondo que emigró a Alemania, tuvo un bar en A Coruña y ahora se entretiene calcetando

Redacción
16/02/2026 15:17
Erundina, una de las centenarias de Bergondo
Erundina, nueva centenaria de Bergondo, junto a varios miembros de su familia y la alcaldesa
La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, visitó a Erundina Amado García, vecina de Sanín (Lubre), para felicitarla por su centenario, que celebra este lunes, 16 de febrero de 2026, y entregarle un ramo de flores y un detalle del Concello.

Erundina, una de las centenarias de Bergondo
La alcaldesa habla con Erundina

Erundina nació en Torres (Vilarmaior), se casó allí y tuvo tres hijas. Estuvo emigrada en Alemania durante dos años con su marido y allí trabajó en una fábrica de cocinas. Cuando regresaron, se instalaron en A Coruña, donde tuvieron un bar hasta el año 1974, cuando una de sus hijas emigró a Inglaterra y ella se quedó cuidando una nieta, de los cinco que tiene (además de seis bisnietos).

Bergondo celebra el centenario de Sebastiana Savasta, vecina de Ouces

Más información

Fueron cinco hermanos, y el más pequeño vive ahora con ella en Lubre. Erundina está fantástica de salud, no toma medicinas, le gusta mucho comer y cada día hace su cama, el baño y recoge la cocina. Además, está atenta a la llegada del panadero. Pasa su tiempo calcetando calcetines para toda la familia, jugando la partida o pintando, una afición que cogió durante la pandemia gracias a una de sus nietas.

Erundina, una de las centenarias de Bergondo
Erundina, una de las centenarias que tiene Bergondo

Llegó a Lubre desde A Coruña porque una de sus hijas compró un terreno e hizo una casa en Bergondo y después ella y su marido decidieron comprar a su lado. Desde la pandemia se instalaron allí definitivamente.

